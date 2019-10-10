Журналист RFE/RL задал вопросы Владимиру Зеленскому

Журналист медиакорпорации RFE/RL задал вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сегодня даёт большую пресс-конференцию в Киеве. Корреспондент телеканала Настоящее Время Владимир Рунец спросил главу государства, получат ли неподконтрольные Киеву территории Донбасса статус автономии и что Зеленский собирается сказать президенту России Владимиру Путину на саммите в нормандском формате.

От ответа на второй вопрос Зеленский уклонился, заявив, что он будет обращаться не только к Путину, но и к лидерам Германии и Франции. "Тактику моего поведения в разговоре с Владимиром Путиным, если можно, оставьте мне", – заявил президент Украины.

Отвечая на вопрос о будущем территорий самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР", Зеленский заявил, что в законе об особом статусе речь об автономии не идёт. "Я знаю, что [в законе об особом статусе] будет обговариваться вопрос о гуманитарных проблемах, о языке. Я думаю, есть много компромиссов, о которых мы можем говорить. И мы будем всем обществом решать, на что мы можем согласиться, а на что не можем. Сейчас обсуждать закон об особом статусе нет смысла, потому что нет ещё такого закона", – заявил Зеленский. Президент Украины добавил, что большая часть вопросов о статусе неподконтрольных территорий должна разрешиться самостоятельно, поскольку Украина решила пойти по пути децентрализации.

Телеканал "Настоящее Время" вёл прямую трансляцию пресс-марафона Владимира Зеленского. Запись трансляции смотрите здесь: