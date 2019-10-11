Куратора выставки "Осень пахана" попросили не проводить её в Москве

Куратора выставки о полицейском насилии и несвободе слова "Осень пахана" Веронику Полонскую попросили не проводить мероприятие в Центральном округе Москвы , а ещё лучше - найти площадку в другом городе. Аудиозапись телефонного разговора с неким Германом Веселовым, который представился сотрудником префектуры Центрального округа Москвы, Полонская предоставила СМИ.

В разговоре чиновник сказал, что есть "стратегическая задача" не допустить выставку в Центральном округе Москвы. Он предупреждает Полонскую, что пострадают люди, которые предоставят помещение для выставки. По словам чиновника, собственника помещения, где находится галерея Dordor, теперь "кошмарят все службы мира по всем направлениям".

На вопрос Полонской о том, связано ли происходящее с картинами, он ответил: "Ну, вы сами посмотрите на эти картины, то все понятно без слов".

Открытие выставки "Осень пахана" о полицейском насилии срывалось уже дважды. Изначально оно планировалось на 7 октября в московской галерее DorDor. Но накануне в галерею пришли чиновники управы, пожарная инспекция, сотрудники Роспотребнадзора, а затем и полицейские. Они объявили, что выставку нельзя проводить якобы из-за нарушений пожарной безопасности. После этого организаторы перенесли открытие на 9 октября, договорившись с клубом "Бумажная фабрика". Однако в последний момент администрация клуба отказалась от её проведения после того, как ей "поступили неофициальные угрозы от сотрудников правоохранительных органов" о том, что если они проведут мероприятие, то им устроят "сладкую жизнь".

В знак протеста против давления на организаторов выставки пользователи социальных сетей начали массово делиться работами художников и фотографов, которые должны были стать частью экспозиции.