Заключённый соликамской ИК-9 подаст в суд на руководство колонии

Заключённый соликамской колонии №9 Дмитрий Сергеев, видео с издевательствами над которым опубликовало сообщество Gulagu.net, вышел в пятницу на свободу. Он рассказал о других нарушениях в исправительном учреждении и заявил о намерении добиться компенсации от руководства колонии. Об этом сообщает 59.ru.

По словам бывшего заключенного, в колонии существует система поборов, которой руководит заместитель начальника учреждения Сергей Пантелеев. Неугодных заключённых лишают возможности освободиться досрочно или отправляют в психиатрическое отделение.

Сергеев утверждает, что после публикации видео с издевательствами над ним сотрудничающих с руководством колонии заключённых, его начали "оберегать ото всего" и просили не давать показания на руководство учреждения.

В конце сентября основатель сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео, на котором запечатлено сексуальное и физическое насилие в отношении заключённого Дмитрия Сергеева. По словам правозащитника, запись передал "добросовестный" сотрудник колонии. Издевательства над Сергеевым были связаны с тем, что он якобы отказался платить взятки сотрудникам ФСИН и оговаривать себя. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников соликамской колонии.