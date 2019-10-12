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Юрий Маслихов: "Расследования ФБК поддерживал и буду поддерживать"

Кадр из фильма-расследования ФБК о коррупции (о собственности телеведущего Владимира Соловьёва)

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Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что стал получать угрозы. Он дал интервью сайту "Открытые медиа".

Предприниматель также пожаловался на появление публикаций о его якобы криминальном прошлом. Маслихов назвал эту информацию полным безумием и провокацией.

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Министерство юстиции на днях включило ФБК Алексея Навального в список "иностранных агентов" на том основании, что фонд якобы получил около 140 тысяч рублей от американской компании Star-Doors.Com LLC. Компания, занимающаяся производством дверей для шкафов, принадлежит выходцу из России Юрию Маслихову и его жене. В интервью "Открытым медиа" Маслихов рассказывает о своих личных переводах - через PayPal на счёт Ивана Жданова, директора ФБК. Бизнесмен выразил недоумение в связи с тем, что Минюст посчитал его личные переводы – платежами иностранной компании.

/**/ /**/ /**/ Иван Жданов на митинге на проспекте Сахарова
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Маслихов заявляет, что его не устраивает широкое распространение коррупции в России и он намерен и далее жертвовать деньги на поддержку ФБК.

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