В Элисте оштрафовали участника акции против нового мэра из "ДНР"

Суд в Элисте оштрафовал на 20 тысяч рублей участника митингов против назначения мэром российского города бывшего главы самопровозглашённой "ДНР" Дмитрия Трапезникова. Журналиста Бадму Бюрчиева признали виновным в организации несогласованной акции 29 сентября. Бюричев в ответ заявил, что не является организатором, а люди спонтанно собрались на митинг через соцсети.

Полиция составила протоколы еще на двоих участников митинга. Сейчас они ожидают судебного решения.

Трапезникова назначили исполняющим обязанности мэра Элисты в конце сентября. Местные жители выступили против, сотни человек вышли на митинги. Они называют назначение Трапезникова незаконным и добиваются его отставки.

Дмитрий Трапезников – житель Донецка. С 2014 года он занимал руководящие посты в "ДНР". В прошлом году, после убийства Александра Захарченко, он в течение короткого времени исполнял обязанности главы "ДНР".

Кандидатуру Трапезникова на должность мэра Элисты внёс на рассмотрение глава Калмыкии Бату Хасиков. Он заявил, что Трапезников получил колоссальный опыт восстановления Донбасса, и назвал его "антикризисным менеджером".