ЕС продлил санкции против "Петрова", "Боширова" и главы ГРУ

Совет Европейского союза принял решение продлить до 16 октября 2020 года режим санкций, введенных в начале 2019 года за применение химического оружия. Ограничения, которые предусматривают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов, действуют в отношении девяти человек - пятерых сирийцев и четверых россиян.

Среди последних значатся руководитель Главного управления Генштаба России ( бывшее ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они включены в список и под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Власти ЕС считают их офицерами ГРУ, причастными к организации покушения на бывшего агента Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте прошлого года. Они выжили после долгого лечения. Британские власти официально обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей веществом "Новичок" и назвали имена подозреваемых, въезжавших в Великобританию по документам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова. Британское следствие утверждает, что это сотрудники Главного управления Генштаба России. Москва обвинения отрицает.

В эфире RT "Петров" и "Боширов" заявили,что являются предпринимателями, а в Солсбери приезжали, чтобы посмотреть на знаменитый собор с его длинным шпилем. После этого интервью "Петров" и "Боширов" ни разу не появлялись на публике.