В Госдуму внесли законопроект о блокировке живодерских сайтов

В Государственную думу внесли законопроект о досудебной блокировке сайтов, на которых есть материалы о жестоком обращении с животными. Об этом сообщил глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Такие страницы предлагается включать в реестр запрещенных сайтов с 2020 года. Правительство поддержало законопроект.

По словам Бурматова, сейчас возможна блокировка сайтов с фотографиями издевательств над животными через суд. Однако эта процедура занимает до трёх месяцев, за которые множество ресурсов успевают распространить эти материалы. Сложилась целая индустрия продажи такого видео, написал Бурматов в инстаграме.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на защиту от информации, которая может нанести вред "неограниченному кругу лиц, в том числе детям".

За жестокое обращение с животными в России предусмотрена уголовная ответственность с более строгим наказанием, если такие действия демонстрируются в интернете (до пяти лет лишения свободы).

По официальным данным, с 2006 по 2016 год в России осуждено 1355 садистов, которые издевались над животными. Только 25 из них были приговорены к реальным срокам лишения свободы.

В декабре 2018 года в России приняли закон об ответственном обращении с животными, который, в частности, запрещает контактные зоопарки в торговых центрах и отстрел бездомных животных. Его обсуждение продолжалось более 10 лет.