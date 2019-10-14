Валютные войны и миры. Печатные станки против блокчейна

Главная мировая тема последних месяцев, развитие которой влияло и на цену нефти, и на курс доллара, – торговая война между США и Китаем, которая плавно начала перерастать в валютную. На этом фоне российские власти продолжают публично развивать тему отказа от доллара, что не соотносится с практическими шагами состоятельных россиян, все более активно вкладывающих накопления в долларовые резервы. Чтобы удержать финансовые системы в привычных измерениях нацвалют, государства тратят немало усилий на борьбу с криптовалютами. Но ни в одной из валютных войн победитель не очевиден.

В торговой войне между США и Китаем появился намек на достижение хоть какого-то соглашения. В конце минувшей недели состоялся очередной раунд переговоров, после которого министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что страны практически достигли соглашения по валютному регулированию. Это может означать, что Китай в обмен на смягчение пошлин и исключение ряда компаний из черных списков согласился не прибегать к искусственной девальвации юаня. Кроме того, по информации Bloomberg, китайская делегация согласилась увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США. Президент США Дональд Трамп ходом переговоров остался чрезвычайно доволен, чем вызвал приступ эйфории на финансовых рынках. Акции взлетели, золото упало. Впрочем, самого соглашения пока так никто и не видел. И если в ближайшее время оно не появится, а 15 октября будут введены новые пошлины в отношении китайского экспорта в США, эйфория может очень быстро смениться очередной паникой.

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Российские клиенты за последний год нарастили более чем в два раза вложения в американские госбумаги

Еще одна валютная война, больше похожая на партизанскую, в самом разгаре. Речь о дедолларизации, к которой российские власти пытаются склонить не только собственные бизнес и население, но и другие страны. На этой ниве случился очередной прорыв. Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о расширении использования национальных валют во взаимных платежах и расчетах. Мало того, соглашение предусматривает расширение инфраструктуры приема российских карт "Мир" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT – системе передачи финансовых сообщений Банка России. Вот это победа. Теперь карты "Мир" будут не работать не только в России, но и в Турции.

Зачем все это туркам? И национальную систему платежных карт, в недрах которой появился "Мир", и российский аналог SWIFT в пожарном порядке создавали, чтобы предотвратить коллапс российской финансовой системы в случае масштабных международных санкций. Можно, конечно, предположить, что заключение российско-турецкого соглашения и случившееся через два дня вооруженное вторжение Турции в Сирию никак между собой не связаны. Но мне так не кажется. Действия Эрдогана осудили и арабские страны, и американские политики, и Евросоюз. Все опасаются, что север Сирии превратится в "турецкий Донбасс", станет местом проведения этнических чисток и вызовет гуманитарную катастрофу. Дональд Трамп в своем твиттере пообещал стереть турецкую экономику то ли в порошок, то ли с лица земли, если посчитает, что Эрдоган зашел слишком далеко. Вот турки и присматриваются к решениям, которые позволят хоть как-то снизить ущерб от санкций в случае, если блицкрига на севере Сирии не получится и операция с символическим названием "источник мира" перерастет в бойню. В субботу стало известно, что американский президент дал Федеральному казначейству широкие полномочия по введению антитурецких санкций.

И, чтобы уж закончить с долларизацией, еще одна любопытная новость на эту тему. Пока официальные власти сколачивают антидолларовую коалицию и избавляются от американских гособлигаций в международных резервах, состоятельные россияне поступают ровно наоборот. По данным Ситибанка, российские клиенты со счетами от 60 миллионов рублей и выше за последний год нарастили более чем в два раза вложения в американские госбумаги. Любопытно было бы узнать, сколько среди таких состоятельных клиентов Ситибанка российских чиновников, по долгу службы рассуждающих об отказе от доллара, а также родственников этих чиновников. Но банк, к сожалению, такую информацию не дает.

Стоит ли удивляться, что американцев вся российская официальная возня с дедолларизацией заботит мало. Переход на платежи и расчеты в национальных валютах, особенно когда речь идет о российских рублях, турецких лирах или венесуэльских боливарах для крупного бизнеса, не говоря уже о мелком, полноценной альтернативой доллару не является. Гораздо удобнее иметь для внешних расчетов одну международную валюту, посредством которой можно торговать со всем миром. Использование десятка чужих валют сопряжено с серьезным риском и требует постоянного отслеживания их курса, корректировки цен, обращения в банки для конвертации, выплату немыслимых комиссий за обмен "неликвида", страхования валютных рисков на финансовых рынках и еще массу дорогостоящих и обременительных телодвижений, которые приходится совершать.

Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно

Зато к другой альтернативе, которая может родиться из криптовалютных экспериментов братьев Дуровых и Марка Цукерберга, американские власти относятся более чем серьезно. В минувшую пятницу, 11 октября, Комиссия по ценным бумагам и биржам, сокращенно SEC, орган, регулирующий на территории США легальный оборот всех финансовых инструментов, сообщила, что добилась судебного запрета деятельности двух офшорных компаний. Речь о зарегистрированных на Британских Виргинских островах Telegram Group и ее дочерней компании TON Issuer, которые, предположительно, занимались первичным размещением токенов Gram как в США, так и за рубежом. Причиной иска, поданного в суд Южного округа Нью-Йорка, стало отсутствие необходимой регистрации.

Самое любопытное заключается в том, что судебный иск американского регулятора базируется на информации, полученной от самих компаний. Еще в феврале 2018 года они уведомили SEC о планах запуска криптовалюты. Тогда же они продали 2,9 миллиарда токенов Gram 171 инвестору, сумев привлечь 1 миллиард 700 миллионов долларов. Формальным поводом для иска регулятора стало наличие среди них 39 американских инвесторов, которые вложили в проект около 425 миллионов долларов.

Стоит напомнить, что предварительная подписка на Gram проходила в два раунда. В ходе первого токены предлагались по 37 американских центов за штуку, а во втором они стоили уже доллар 33 цента. Рекомендованная цена при запуске выше цены первого раунда почти в 10 раз – 3 доллара 62 цента. И эта знакомая каждому советскому человеку рекомендованная цена – "три шестьдесят две" (цена бутылки водки в СССР в 1970-е годы. – Прим.) – лишнее напоминание о российских корнях проекта.

Но вернемся к иску. Американский регулятор считает, что права американских инвесторов были нарушены. Во-первых, в инвестиционном соглашении о покупке Gram не содержалась информация о финансовой истории компании-эмитента, на основании которой можно было бы сделать выводы о ее способности генерировать прибыль. И, по логике SEC, покупатели не имеют возможности принять взвешенное решение о том, стоит ли покупать криптовалюту. Во-вторых, инфраструктура мессенджера позволяет совершать анонимные переводы. И хотя при обороте Gram предусмотрена система идентификации пользователей, выстраивать ее будут сами инвесторы, а администрация Telegram доступа к этой информации иметь не будет. Наконец, еще одна претензия заключается в том, что Gram никакого легального статуса ни в одной юрисдикции не имеет. Цитата из искового заявления SEC, размещенного на сайте регулятора:

"Ответчик планирует продать миллиарды ценных бумаг, которые затем быстро начнут переходить из рук в руки инвесторов в США, не предоставляя этим инвесторам важной информации о бизнесе, финансовом состоянии, факторах риска и менеджменте".

Претензии к отсутствию финансовой истории проекта, который даже пока официально не запущен, выглядят притянутыми за уши. Суть ICO или первичного размещение токенов в том и состоит, что инвесторам предлагается поэтапный план реализации какого-то проекта, а они уже самостоятельно решают, насколько реалистичен этот план и насколько прибыльным будет проект, если у разработчиков получится осуществить хотя бы часть задуманного. Все эти планы были давно опубликованы и выглядят весьма амбициозно. На блокчейне TON, помимо платежной системы для новой криптовалюты, будет создана система хранения файлов, Proxi для обхода блокировок, краудфандинговая платформа, система, позволяющая генерировать собственные токены, и среда для использования смарт-контрактов. Все это в том или ином виде уже реализовано в других проектах. Главные отличия блокчейна TON в том, что он позволит обрабатывать миллионы транзакций в секунду, устранив главный недостаток биткоина. Там около 10 транзакций в секунду. Даже производительность международных платежных систем Visa и Mastercard на два порядка ниже заявленной Дуровым. Кроме того, TON должен исправить основной недостаток Эфириума – кратный рост издержек при масштабировании самостоятельных проектов на этом блокчейне. Впрочем, главное преимущество проекта братьев Дуровых – миллионы пользователей Telegram по всему миру, которые ждут запуска проекта. Для развития экосистемы и создания ликвидного рынка подписчикам мессенджера планируется бесплатно раздать 250 миллионов монет.

Проект угрожает разрушить монополию национальных государств на эмиссию денег

Сможет ли американский регулятор остановить запуск проекта или как-то существенно на него повлиять? Очевидным образом не сможет. Мы уже много раз говорили об устойчивости децентрализованных проектов на блокчейне к атакам со стороны государства. Их устойчивость поддерживается самими пользователями, а в случае с блокчейном TON еще и инвесторами, которые приняли участие в предварительной подписке. Мы уже говорили, что они получили инструкции по генерации приватных ключей и созданию кошельков, куда будут перечислены причитающиеся им монеты. Едва ли какие-то запреты SEC заставят их отказаться от получения монет и потерять вложенные деньги. После запуска блокчейна проект способен развиваться самостоятельно, безо всякого участия братьев Дуровых и привлеченных ими разработчиков. При этом запускается он не в США, Европе, России или Китае, а в интернете. И судя по успехам Роскомнадзора в его борьбе с Telegram, "закрыть" его можно будет только вместе со всемирной паутиной. Активность американских регуляторов и запрет, попавший в топ новостей по всему миру, скорее сыграют на руку новой криптовалюте. Те, кто о проекте ничего не слышали, о нем узнали. А те, кто слышал, но успел забыть, получили напоминание. Не исключено, что братья Дуровы воспользуются запретом SEC, чтобы отложить старт проекта, но это уже будет целиком на их совести.

Очевидно, что спохватились они слишком поздно

Даже если американские власти хотели как-то воспрепятствовать запуску Gram, очевидно, что спохватились они слишком поздно. Видимо, все ресурсы были брошены на борьбу с другим проектом, который должен запустить в первой половине 2020 года глава Facebook Марк Цукерберг. Внимания ему уделялось и продолжает уделяться не в пример больше. После официального анонса в июне этого года, когда было объявлено о создании Ассоциации Libra, в которую помимо Facebook вошли крупнейшие международные платежные системы и ведущие компании, занимающиеся интернет-коммерцией, планы Цукерберга стали предметом специальных слушаний в американском Конгрессе, обсуждались на июльской встрече "Большой семерки", стали предметом разбирательства антимонопольных органов Евросоюза.

Вердикт всех этих разбирательств однозначный: проект угрожает разрушить монополию национальных государств на эмиссию денег, и допустить его реализации нельзя ни при каких обстоятельствах. Нашлось и "слабое звено". Власти разных стран начали оказывать на компании Ассоциации серьезное давление. В результате сначала о прекращении своего участие в разработке Libra заявил PayPal, а в конце прошлой недели об аналогичном решении объявили Visa, Mastercard, EBay и платежная система Stripe. Все они в качестве основной причины своего решения называют давление на проект со стороны регуляторов. Все сохраняют за собой возможность вернуться к проекту, когда или если юридические вопросы будут решены.

В том, что они не будут решены никогда, сомневаться не приходится. Лиши современные государства монопольной возможности печатать деньги, и что от этих государств останется к вечеру? Вопрос в том, хватит ли воли у Марка Цукерберга и оставшихся в Ассоциации участников для того, чтобы довести свою революцию до конца.

Пока сооснователь Libra Давид Маркус в своем твиттере поблагодарил Visa, Mastercard за то, что держались так долго, и заявил, что их уход назвать хорошей новостью сложно, но в каком-то смысле он дает больше свободы. Проще говоря, пока проект продолжается.

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