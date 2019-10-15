Суд признал законным отказ в регистрации партии Навального

Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным отказ министерства юстиции зарегистрировать партию Алексея Навального "Россия будущего". Об этом сообщает корреспондент "МБХ медиа" из зала суда.

В мае Минюст в девятый раз отказался регистрировать политическую партию Навального. Причиной отказа стало то, что партия с названием "Россия будущего" уже существует. Под таким названием, как заявил тогда оппозиционный политик ,была зарегистрирована "одна из технических кремлёвских партий", ранее она называлась "Партия свободных граждан". "Название украдено", – сказал Навальный.

Во вторник в суде представитель Фонда борьбы с коррупцией заявил о политическом давлении на Алексея Навального и его сторонников. По его словам, они уже семь лет не могут зарегистрировать партию, полиция постоянно проводит обыски в региональных штабах политика, в отношении ФБК возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Наверное, чтобы зарегистрировать партию Алексею Навальному придется обращаться в Европейский суд по правам человека, отметил юрист ФБК

Навальный с 2012 года пытается зарегистрировать свою партию для участия в выборах. За это время она сменила три названия – "Народный альянс", "Партия прогресса" и "Партия будущего". Каждый раз Минюст под разными предлогами отказывал в регистрации.