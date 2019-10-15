Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд признал законным отказ в регистрации партии Навального

Алексей Навальный голосует на съезде незарегистрированной партии "Россия будущего"

Смотреть комментарии

Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным отказ министерства юстиции зарегистрировать партию Алексея Навального "Россия будущего". Об этом сообщает корреспондент "МБХ медиа" из зала суда.

В мае Минюст в девятый раз отказался регистрировать политическую партию Навального. Причиной отказа стало то, что партия с названием "Россия будущего" уже существует. Под таким названием, как заявил тогда оппозиционный политик ,была зарегистрирована "одна из технических кремлёвских партий", ранее она называлась "Партия свободных граждан". "Название украдено", – сказал Навальный.

Во вторник в суде представитель Фонда борьбы с коррупцией заявил о политическом давлении на Алексея Навального и его сторонников. По его словам, они уже семь лет не могут зарегистрировать партию, полиция постоянно проводит обыски в региональных штабах политика, в отношении ФБК возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Наверное, чтобы зарегистрировать партию Алексею Навальному придется обращаться в Европейский суд по правам человека, отметил юрист ФБК

Навальный с 2012 года пытается зарегистрировать свою партию для участия в выборах. За это время она сменила три названия – "Народный альянс", "Партия прогресса" и "Партия будущего". Каждый раз Минюст под разными предлогами отказывал в регистрации.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG