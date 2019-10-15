Верховный суд России снизил срок украинцу по делу о шпионаже

Верховный суд России снизил срок заключения гражданину Украины Константину Давыденко, осуждённому на десять с половиной лет по обвинению в шпионаже. Новое наказание – 7 лет колонии строгого режима. Как отмечает "Интерфакс", оно ниже минимального по этой статье, которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Предыдущий приговор Давыденко в июне вынес подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма. Процесс проходил в закрытом режиме и длился несколько заседаний.

Обеспокоенность в связи с преследованием Давыденко выразило посольство США в Киеве. Там потребовали от России незамедлительно освободить всех украинских политзаключённых.

Константина Давыденко задержали в Симферополе в декабре минувшего года. По версии следствия, он был завербован Службой безопасности Украины и собирал в Крыму информацию о военной технике, средствах связи и электронике. Как сообщала пресс-служба ФСБ России, Давыденко "признал вину и раскаялся".

В СБУ, в свою очередь, заявляли, что вопрос о Давыденко не в компетенции спецслужбы.