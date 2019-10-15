Журналисты "Проекта" сообщили об угрозах из-за расследований

Журналисты издания "Проект" сообщили об угрозах, слежке и попытках взлома их аккаунтов после того, как они начали готовить серию статей о российских наёмниках в Африке и на Ближнем востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного редактора "Проекта" Романа Баданина.

Журналистами, которые работают над материалами про ЧВК "Вагнера", на электронную почту присылали письма с угрозами физической расправы и обещаниями "отомстить". За сотрудницей издании из Санкт-Петербурга следил неизвестный и снимал её на видео. По мнению Баданина, эти действия направлены на то, чтобы отвлечь его коллег от журналистской работы.

Весной 2019 года "Проект" опубликовал расследование о вмешательстве в дела как минимум 20 африканских стран структур связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина". По информации издания, российские политтехнологи перед выборами поддерживают антизападную риторику и обострение территориальных конфликтов.

"Проект" обнаружил доказательства работы структур Пригожина в Руанде, Чаде, Бенине, ЮАР, Замбии и Камеруне. В ряде случаев задачи на территории африканских стран выполняют не только политтехнологи или наблюдатели, но и военные наемники, утверждают авторы исследования.

Пригожину в США предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года. Его обвиняют в финансировании так называемой "фабрики троллей".