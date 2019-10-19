Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология. Будущее

Весь мир - кинотеатр. Эфир в 18:05

Смотреть комментарии

Преподаватели ВШЭ Александр Павлов и Николай Поселягин о будущем кинематографа

Кино стоит перед вызовом технической революции. Многообразие средств съемки, от дронов до мобильных телефонов, виртуальная и дополненная реальность, геймификация, переток аудитории в сериалы – все это ставит индустрию перед новыми вызовами. Выживет ли классическое кино? Останутся ли в будущем кинотеатры? Закончится ли век Голливуда?

В эфире Александр Павлов, доцент школы философии ВШЭ, и Николай Поселягин, доцент факультет гуманитарных наук ВШЭ. Эфир в 18:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG