Весь мир - кинотеатр. Эфир в 18:05

Кино стоит перед вызовом технической революции. Многообразие средств съемки, от дронов до мобильных телефонов, виртуальная и дополненная реальность, геймификация, переток аудитории в сериалы – все это ставит индустрию перед новыми вызовами. Выживет ли классическое кино? Останутся ли в будущем кинотеатры? Закончится ли век Голливуда?

В эфире Александр Павлов, доцент школы философии ВШЭ, и Николай Поселягин, доцент факультет гуманитарных наук ВШЭ. Эфир в 18:05.