Падение четвертой стены. Эфир в 18:05

От «Мобильного художественного театра» Михаила Зыгаря, поселившего спектакли в смартфоне, до голографических представлений «VRтист» – появляются все новые театральные форматы, использующие мультимедийные технологии и новые способы взаимодействия со зрителем. Иммерсивные и интерактивные спектакли, «бродилки» и постановки site-specific, мультимедийность и смешение жанров – что нам предлагает постдраматический театр будущего?

В эфире Елена Ковальская, театральный критик, арт-директор Центра имени Вс. Мейерхольда, и Антон Хитров, театровед, театральный критик. Эфир в 18:05.