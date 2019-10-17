Мария Захарова назвала "каверзой" вопрос РС про Любовь Соболь

Представитель МИД России Мария Захарова, отвечая в четверг на брифинге в Москве на вопрос Радио Свобода о включении юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в составленный Би-би-си список 100 наиболее вдохновляющих женщин мира, предположила, что вопрос "прислали из Вашингтона", и назвала его "каверзой".

Корреспондент "Свободы" задала Захаровой вопрос, гордится ли она тем, что россиянка Любовь Соболь попала в список Би-би-си.

После слов о "каверзе" Захарова заявила, что её отношение к подобным спискам она высказала уже несколько лет назад, когда она сама попала в такой список.

Судя по всему, речь идёт о 2016 годе. Тогда Захарова написала в фейсбуке: "Вот так садишься в Москве в самолет самой обычной Машей, а прилетаешь через час в Минск "одной сотой от всемирной влиятельности" по версии телеканала ВВС, так еще яркой и с борцовскими качествами. Да здравствует союз британского государственного телеканала Би-би-си с кремлевской пропагандой. Придумала и девиз – "Вместе мы можем всех".