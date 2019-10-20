ПриватБанк и МВФ. Почему фонд медлит с помощью Украине

В Хозяйственный суд Киева с утра 17 октября поступил анонимный звонок: из-за подозрения в том, что здание заминировано, были эвакуированы все посетители, судьи и сотрудники. Затем около здания суда начались немноголюдные протесты против возвращения бизнесмену Игорю Коломойскому национализированного в 2016 году ПриватБанка. В этот день ожидалось решение по очередному делу, которое олигарх ведет против украинского государства, но судья приостановила рассмотрение до вынесения другого связанного с этим судебного решения. От того, вернется ли банк прежним хозяевам или останется в собственности государства, в том числе зависит дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. В западном финансировании страна остро нуждается, так как на следующие несколько лет приходятся крупные выплаты по внешним и внутренним займам. В следующем году на оплату долгов придётся 45 процентов планируемых доходов бюджета Украины 2020 года.

Судебные дела, касающиеся национализированного ПриватБанка, ранее принадлежавшего двум акционерам – Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, – рассматриваются в судах Украины, Великобритании и США. Украинские суды выносят решения по искам бывших акционеров, и в них ставится под сомнение правомерность национализации. Таких решений уже несколько: о том, что передача в государственную собственность произошла с нарушениями, о неправомерности проверки банка, выявившей его недостаточную капитализацию (что привело к решению о передаче в госсобственность) и другие. Предметом спора, решение по которому ожидалось 17 октября, является признание недействительным договора, по которому акции двух украинских олигархов перешли в собственность государства. Западные суды, в свою очередь, рассматривают иски юристов ПриватБанка к бывшим собственникам. Они требуют у Коломойского и Боголюбова возврата выведенных из банка до национализации средств, в том числе через кипрские и американские компании.

Накануне нынешнего несостоявшегося заседания суда в Киеве стало известно о том, что миссия МВФ, побывавшая в Украине в конце сентября, связывает предоставление дальнейших кредитов с происходящим вокруг ПриватБанка. Об этом в интервью агентству Reuters заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. "Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка, – сказала она. – Это для международного сообщества красная линия". По словам Рожковой, неурегулированность этой проблемы является опасностью для инвестиционного климата: "Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором". В то же время Рожкова говорит, что переговоры о дальнейших траншах продолжаются и пока речь не идет о полном сворачивании программы финансирования Украины.

Последний раз миссия МВФ побывала в Украине в конце сентября, не объявив о каких-либо конкретных решениях по займам. В документе, составленном по итогам переговоров, тем не менее несколько раз даются рекомендации касательно "минимизации издержек налогоплательщиков по реструктуризации банков". Дело в том, что государство потратило на реструктуризацию банков более 10 процентов ВВП, только на национализацию ПриватБанка было потрачено 4,8 процента ВВП страны.

МВФ считает, что по-новому организованная банковская система "имела решающее значение для стабилизации экономики и реструктуризации банков". Иными словами, решающей была независимость национального банка и принятых им решений, в том числе касательно национализации. Более того, как пишут эксперты МВФ, экономический рост, помимо коррупции и несовершенства законодательства, в том числе сдерживается из-за существования крупных секторов экономики, "где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи". Свой отчет МВФ завершает словами о продолжении дискуссии вокруг очередной программы финансирования украинской экономики в ближайшие недели.

Экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера и советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, считает, что Украина может обойтись и без заемных средств:

Я не хотел бы, чтобы украинские налогоплательщики дважды платили за решение, которое было принято раньше

– Переговоры с Международным валютным фондом, действительно, находятся в достаточно активной фазе. Речь идет о возможности начала программы расширенного кредитования – Extended Fund Facility Program (МВФ предлагает такое финансирование "в тех случаях, когда страна сталкивается с серьезными проблемами среднесрочного платежного баланса из-за структурных недостатков, для устранения которых требуется время"), которая может быть рассчитана на три года – около 5 миллиардов долларов на весь период времени. Да, программа длительная, но 5 миллиардов долларов довольно незначительная величина, которая может характеризовать две вещи. Первое – что Украина не так сильно нуждается во внешнем финансировании со стороны МВФ, а это, скорее, используется как сигнал для других, нежели что существует реальная потребность [в средствах], которую Украина не может перекрыть самостоятельно. Второе – для меня это означает, что правительство и руководство страны планируют получить валютный ресурс не от международных финансовых институций, а за счет прямых иностранных инвестиций. Насколько я понимаю, вопрос ПриватБанка поднимался, но он не является самым главным вопросом в наших взаимоотношениях с МВФ. Более того, мне кажется, что этот вопрос выносится на авансцену отдельными игроками в большей степени, чем этого требует ситуация и чем этого хочет Международный валютный фонд. При этом нужно помнить, что в документах о сотрудничестве с фондом, в наших договоренностях с международными и европейскими институциями достаточно четко написано о том, что страна должна провести реформу судебной системы. Судебная реформа в общем означает, что суды становятся независимыми. В этой связи меня шокирует вопрос по поводу того, какие действия должна совершить украинская власть, для того чтобы вопрос ПриватБанка был полностью решен. Толкают президента Зеленского к тому, чтобы он использовал такой архаизм, как телефонное право? Его, возможно, использовали прежние администрации, но я бы точно не рекомендовал его использовать сейчас, и об этом тоже четко сказал президент Зеленский во время своей длительной пресс-конференции. И в отдельных своих выступлениях президент говорил, о том, что украинская судебная система независимая. Я, будучи экономистом, не осведомлен о специфике того, что происходило, но опять-таки в моей экономической логике судебная власть все-таки отделена от других властей, и я слабо себе представляю, что можно дополнительно там сделать. Более того, как экономист я надеюсь, что решения [по национализации ПриватБанка] были правильными решениями и они правильно юридически оформлены. Я не хотел бы, чтобы украинские налогоплательщики дважды платили за решение, которое было принято раньше.

– В настоящий момент есть решение МВФ об итогах переговоров в Киеве в конце сентября, в котором позиция фонда изложена. Может ли Украина отказаться от сотрудничества с МВФ, если произойдет такая ситуация, при которой Международный валютный фонд скажет, что дальнейшего сотрудничества не будет?

– Украина очевидно заинтересована в продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом. Украина нуждается в финансовом ресурсе, учитывая те вызовы, которые стоят перед ней в следующем году и в 2021-м. В следующем году так называемая открытая, непокрытая потребность Украины в валюте составляет порядка 10 миллиардов долларов США, из которых 5 миллиардов – это деньги, которые Украина должна будет вернуть по своим внешним государственным обязательствам. Это означает, что есть не так много вариантов. Есть вариант на уменьшение золотовалютных резервов, то есть вообще ничего не делать. Есть вариант активного продвижения по пути реформ и, насколько это возможно, закачивание потоков прямых иностранных инвестиций в страну. С другой стороны, надо понимать, что Международный валютный фонд – это необычная институция. Это институция, которая, кроме всего прочего, служит позитивным сигналом для многих инвесторов и многих других кредиторов. И если Министерство финансов Украины захочет выйти на внешние рынки заимствований капиталов без МВФ, это будет возможно сделать, но это будет дороже, чем с Международным валютным фондом. Привлечь инвестиции в страну легче, если у тебя в стране есть Международный валютный фонд, при прочих равных условиях. Кроме всего прочего, МВФ – это институция, которая имеет достаточно высокий уровень экспертизы в вопросах, связанных с реформированием. Как минимум в вопросах реформирования в области публичных финансов, приватизации, долгового менеджмента. Поэтому глупо не пользоваться тем ресурсом, который можно получить от Международного валютного фонда, – считает Олег Устенко.

История отношений Украины и Международного валютного фонда очень нестабильная. В отчетах МВФ говорится в том числе и о том, что в прошлом реформы в стране проводились волнообразно, периоды активности сменялись бездействием, и это "приводило к неоднократному нарастанию крупных диспропорций и экономических кризисов". При этом проведение реформ в Украине часто сопровождалось стремлением получить международную финансовую помощь, и оно ослабевало, когда отношения с МВФ прекращались. Сергей Кораблин, заместитель директора Института экономики и прогнозирования Академии наук Украины, считает, что можно отказаться от сотрудничества с МВФ, но не в ближайшие три года:

– То, что фонд уехал, не приняв окончательное решение, – это не из ряда вон выходящая ситуация, такое бывало и прежде. Это процесс согласования. Во-вторых, все мы знаем из открытой информации, что этот вопрос связан с ПриватБанком. И в этом деле есть экономическая, а есть юридическая часть. И, видимо, то решение, которое будет принято по ПриватБанку, будет иметь влияние на отношения с МВФ по той причине, что в последние годы он включает в свои отчеты пункты по борьбе с коррупцией. Так было не всегда, это происходит в последние чуть более десяти лет. Но сейчас одним из главных пунктов является борьба с коррупцией. У нас в последние пять лет создавались антикоррупционные органы, но результатов, к сожалению, мы пока не увидели. Поэтому ничего удивительного в том, что фонд хочет видеть эти результаты.

– 155 миллиардов гривен (приблизительно 5,5 миллиарда долларов. – Прим. РС) было потрачено на то, чтобы национализировать ПриватБанк. Было ли это, с вашей точки зрения экономиста, оправдано?

Заинтересованность в поддержании финансовых отношений с фондом совершенно очевидна



– 155 миллиардов гривен – это дыры в капитале банка, о которых мы слышим. И это огромная сумма. Понятно, что если бы этот банк закачался – упала бы вся банковская система Украины. Но я не уверен, что речь в данном случае идет о конкретно бюджетных средствах – по той причине, что были эмитированы ОВДП (облигации внутреннего государственного займа. – Прим. РС), которые при необходимости выкупались Национальным банком Украины. Сколько было выкуплено ОВДП национальным банком из общей суммы, я не знаю. Часть имитированных ОВДП могут находиться в виде записи на балансе банка, то есть в капитале они есть, но они могут быть немонетизированы. Какой объем монетизации выпущенных ОВДП по факту был осуществлен, я не знаю. Этой информацией владеет министерство финансов, кабинет министров и сам ПриватБанк.

– Взаимоотношения МВФ и Украины еще никогда не были стабильными на протяжении длительного времени, даже в касающихся Украины отчетах фонда говорится об этом. Чем может грозить Украине отказ от сотрудничества со стороны МВФ?

– Если вести речь об отношениях Украины с МВФ, эти отношения очень длительные, начались они в 1992 году, первые программы финансирования были одобрены в середине 1990-х. В этих отношениях прослеживается такая тенденция: с конца 90-х практически все случаи, когда Украина была вынуждена обращаться к МВФ за финансовой поддержкой, были связаны с падением цен на нашу основную экспортную продукцию – сталь, зерновые. Как только конъюнктура на мировых рынках по этим товарным группам выходила в плюс, у нас исчезала необходимость в продолжении программ и Украина заканчивала программу сотрудничества за год-полтора-два. Могу привести пример: в 2010 году у нас была договоренность с фондом, мы получили первые два транша, потом начались непростые отношения Украины с международным и западным сообществом, и деньги в страну не поступали. Но в то время начался рост на сырье, у нас был экономический рост, и мы стали обходиться без денег фонда (результатом этой ситуации стало обращение тогда президента Виктора Януковича за помощью к России. Украине было выделено 15 миллиардов долларов США, и первый транш в размере 3 миллиардов был получен в разгар протестов на Майдане, в декабре 2013-го. – Прим. РС). Поэтому в значительной степени возможность Украины самостоятельно обслуживать свои долговые обязательства зависит от цен на сырье на внешних рынках. Это во-первых. Во-вторых, та точка, в которой мы находимся сейчас, во многом усугубляется тем, что впереди сложные три года – пиковые выплаты по госдолгу. Судя по данным весеннего обзора минфина и его стратегии управления госдолгом, в ближайшие годы отношение выплат по госдолгу к плановым доходам бюджета колеблется в диапазоне 40–50 процентов. Это огромная сумма. И ничего удивительно в том, что правительство и национальный банк хотят пройти с поддержкой фонда сложный период – ближайшие пять лет. Никто не скрывает, что впереди – сложный период неопределенности как на товарных рынках, так и что касается долговых выплат, поэтому заинтересованность в поддержании финансовых отношений с фондом совершенно очевидна, – считает экономист Сергей Кораблин.

В документе, составленном МВФ по итогам последнего визита в Украину, говорится, что, помимо проблем с попыткой вернуть в частную собственность ПриватБанк, на дальнейшие отношения с Международным валютным фондом будет влиять готовность Украины провести судебную реформу, а также борьба с коррупцией.