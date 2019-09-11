Ловушка нищеты. Эфир в 18:05

Несмотря на рост доходов бюджета и стабильную макроэкономическую ситуацию, в России растет число бедных: их стало более 20 миллионов, 14% населения, причем большинство - это семьи и дети. Грозит ли это социальным взрывом? Способно ли государство бороться с бедностью? Перешла ли Россия от экономики потребления к экономике выживания? Гости в студии: Евгений Гонтмахер, экономист, член экспертной группы «Европейский диалог», профессор ВШЭ, и Александра Суслина, эксперт Экономической экспертной группы. Эфир в 18:05.