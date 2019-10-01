Газпром и Нафтогаз накануне Нового года и нового соглашения. Эфир в 20:30

Российско-украинские энергетические переговоры сдвинулись с мертвой точки, но стоит ли проявлять оптимизм? Участники программы Виталия Портникова - Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея», Валентин Землянский, аналитик Альтернативного экспертного правительства, и Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Эфир в 20:30