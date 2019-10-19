Атеизм между прошлым и будущим. Эфир в 19:32

Как атеисты оценивают собственное прошлое? ОБ этом в программе «Между верой и неверием» разговор атеистов: преподавателя философии Владимира Крживова и аниматора Михаила Алдашина. Эфир в 19:32.
Как атеисты оценивают собственное прошлое? ОБ этом в программе «Между верой и неверием» разговор атеистов: преподавателя философии Владимира Крживова и аниматора Михаила Алдашина. Эфир в 19:32.
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