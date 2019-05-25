Мир между верой и неверием. Эфир в 19:32

Почему в современном мире миротворчество ассоциируется больше с буддизмом, чем с христианством? Об этом разговор с буддийским монахом Феликсом Шведовским. Эфир в 20:32.
Почему в современном мире миротворчество ассоциируется больше с буддизмом, чем с христианством? Об этом разговор с буддийским монахом Феликсом Шведовским. Эфир в 20:32.
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