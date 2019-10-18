Испанец, перечислявший деньги ФБК, не знает, зачем он это делал

Гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденас (сам он называет себя Роберто Монда), денежные переводы от которого стали основанием для включения основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией в реестр "иностранных агентов", не смог объяснить, зачем он переводил средства на счет ФБК.

Об этом пишет "Медуза", которой через открытые источники удалось найти испанца и взять у него комментарии.

Согласно документам, которые опубликовал ранее Навальный, Роберто Монда сделал в пользу ФБК два перевода в сентябре общей суммой примерно в 130 тысяч рублей.

Как пишет "Медуза", Роберто Монда обнаружился в испанском реестре лиц, получивших в мае 2016 года лицензию на контроль доступа на общественные развлекательные мероприятия. Кроме того, он профессионально занимается единоборствами.

Монда подтвердил "Медузе", что действительно перечислял деньги ФБК, поскольку прочитал о нём в неких СМИ и решил помочь ему деньгами, но не сказал о мотивах, которые его к этому вели. Монда признал, что не говорит по-русски и ни разу не был в России. На вопрос "Медузы", как ему удалось найти банковские реквизиты на сайте ФБК, существующем только в русской версии, не зная русского языка, Роберто Монда не ответил.

Кроме того, в ФБК подчёркивают, что в сентябре, когда Монда переводил деньги, счёт фонда уже был заблокирован. Именно поэтому, как утверждается, сотрудники фонда не смогли отказаться принять на него деньги или отправить их обратно. Ранее в ФБК назвали переводы из Испании провокацией.