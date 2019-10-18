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Испанец, перечислявший деньги ФБК, не знает, зачем он это делал

Алексей Навальный

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Гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденас (сам он называет себя Роберто Монда), денежные переводы от которого стали основанием для включения основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией в реестр "иностранных агентов", не смог объяснить, зачем он переводил средства на счет ФБК.

Об этом пишет "Медуза", которой через открытые источники удалось найти испанца и взять у него комментарии.

Согласно документам, которые опубликовал ранее Навальный, Роберто Монда сделал в пользу ФБК два перевода в сентябре общей суммой примерно в 130 тысяч рублей.

Как пишет "Медуза", Роберто Монда обнаружился в испанском реестре лиц, получивших в мае 2016 года лицензию на контроль доступа на общественные развлекательные мероприятия. Кроме того, он профессионально занимается единоборствами.

Монда подтвердил "Медузе", что действительно перечислял деньги ФБК, поскольку прочитал о нём в неких СМИ и решил помочь ему деньгами, но не сказал о мотивах, которые его к этому вели. Монда признал, что не говорит по-русски и ни разу не был в России. На вопрос "Медузы", как ему удалось найти банковские реквизиты на сайте ФБК, существующем только в русской версии, не зная русского языка, Роберто Монда не ответил.

Кроме того, в ФБК подчёркивают, что в сентябре, когда Монда переводил деньги, счёт фонда уже был заблокирован. Именно поэтому, как утверждается, сотрудники фонда не смогли отказаться принять на него деньги или отправить их обратно. Ранее в ФБК назвали переводы из Испании провокацией.

  • Министерство юстиции внесло ФБК в реестр 9 октября на основании переводов от двух зарубежных субъектов - компании Star-Doors.com из США и Монды
  • Владельцем американской компании оказался живущий в США гражданин России Михаил Маслихов. Он подтвердил, что добровольно перечислил ФБК 50 долларов.

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