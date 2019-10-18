Президент РСЕ/РС: обвинения Думы ложные и политически мотивированные

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал ложными и политически мотивированными обвинения в нарушении российского избирательного законодательства, высказанные комиссией Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России в адрес ряда иностранных СМИ, в том числе Радио Свобода.

"Обвинения Думы - ложные и политически мотивированные. Они направлены на то, чтобы заставить замолчать независимые СМИ в России и оказать давление на независимых журналистов. Мы поддерживаем наших журналистов и уверены в профессионализме нашеё работы. Нас не заставят отказаться от нашей миссии - предоставлять народу России доступ к правдивой информации о событиях в стране" - заявил Джейми Флай.

Об обвинениях со стороны комиссии Госдумы сообщил накануне глава комиссии Василий Пискарёв.

По словам Пискарёва, иностранные СМИ нарушили выборное законодательство в день тишины перед единым днём голосования и в сам день выборов 8 сентября. Он упомянул Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки", Русскую службу Би-би-си, "Медузу" и "МБХ медиа".

Примеры возможных нарушений Пискарёв не привёл. Госдума намерена обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру "для принятия мер реагирования", приводит слова депутата "Интерфакс".

О возможном вмешательстве во внутренние дела России и нарушении законодательства со стороны зарубежных СМИ Госдума заявляла на фоне протестов из-за недопуска к участию в выборах независимых кандидатов, а также непосредственно после единого дня голосования. Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай тогда заметил, что действия комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России ставят под угрозу право российских граждан на доступ к независимым источникам информации.