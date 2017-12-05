"Свобода" и "Голос Америки" включены в список иностранных агентов

Министерство юстиции России опубликовало список средств массовой информации, которым присвоен статус "иностранного агента". В него внесены "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), медиапроекты Русской службы Радио Свобода "Фактограф" и "Сибирь.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), медиапроекты "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии".

В конце ноября в России был принят закон, который позволяет властям объявлять средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, "иностранными агентами". Такие СМИ должны будут отчитываться перед Минюстом о своей работе и маркировать свою продукцию, хотя точная практика правоприменения не разъяснена.

Решение о внесении поправок, ограничивающих работу иностранных СМИ в России, последовало после того, как финансируемый Москвой телеканал RT заявил, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как "иностранного агента".

Представители США неоднократно подчеркивали, что американский закон об иностранных агентах значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Как заявил президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Томас Кент, "телеканал RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как Радио Свобода таких возможностей в России не имеет". Он отметил, что "журналистов Свободы" преследовали и избивали в России, их аккредитации аннулировались – в то время как ничего подобного в отношении представляющих в США российский телеканал журналистов не происходило.

Завление посла США в России Джона Хантсмана о поправках в российское законодательство об иностранных СМИ

Томас Кент заявил, что невозможно оценить эффект от применения нового закона до той поры, пока не получена точная информация о том, какие ограничения он накладывает. "Мы продолжаем нашу журналистскую работу, предоставляя достоверную и объективную информацию нашей русскоязычной аудитории", – подчеркнул Кент.

Изменения в российском законодательстве, связанные со статусом иностранных СМИ, подверглись критике со стороны представителей властей США, европейских политиков, российских и международных правозащитных организаций.