Някрошюс: год без гения

Спектакли “Сукины дети” по роману Cаулюса Шальтяниса (последняя работа мастера в драматическом театре Клайпеды) и “Цинк” по книгам Светланы Алексиевич.

“Сумрачный литовский гений”: как сам режиссер реагировал на это определение московских критиков? Шекспировская трилогия и чеховские мотивы. Универсальный и локальный характер дарования Някрошюса. Хуторское мироощущение и поиски ответов на главные вопросы человеческого существования.

Был ли Някрошюс исключительно национальным художником Литвы, или его следует считать европейским и мировым режиссером? Глубокая связь Някрошюса с русской классической литературой. Особенности пластики актеров Някрошюса и ее связь с инструментами современного танца.

Обсуждают критик Алена Солнцева и атташе по культуре Литвы Инга Видугирите, в записи режиссеры Кама Гинкас и Оскарас Коршуновас, историк театра Видас Силюнас. Интервью Эймонтаса Някрошюса из архива Радио Свобода. Фрагменты спектакля “Сукины дети” предоставлены агентством “Арт-партнер ХХI”.

Ведет программу Елена Фанайлова

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