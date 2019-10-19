"Аэрофлот" оштрафовали из-за коллапса с багажом в Шереметьеве

Российская компания "Аэрофлот" и ряд её сотрудников оштрафованы на общую сумму в 290 тысяч рублей. Причиной послужили массовые задержки выдачи багажа в московском аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на транспортную прокуратуру.

Ведомство вынесло 46 постановлений об административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих нормативным требованиям.

В июле стало известно об увольнении нескольких сотрудников компании "Шереметьево Хэндлинг" – дочернего предприятия аэропорта, которое, в том числе, занимается багажом.

Проблемы с обработкой багажа в аэропорту Шереметьево начались в мае этого года, тогда же в соцсетях появились сообщения о многочасовых очередях и кучах неразобранных чемоданов.

В начале июня пресс-служба аэропорта подтвердила, что проблема существует, объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Руководство Шереметьева также заявило, что к коллапсу привело изменение технологических процессов в обслуживании багажа.

При этом ряд СМИ сообщали, что аэропорт испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж. В руководстве Шереметьева это отрицают.