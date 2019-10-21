Евросоюз может дать Великобритании отсрочку Брекзита до февраля

Выход Великобритании из Европейского союза может быть отложен до февраля 2020 года,если британский премьер-министр Борис Джонсон на этойнеделе не сможет провести через парламент необходимый для Брекзита законопроект. Об этом пишет The Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

При этом, по их словам, даты отсрочки можно будет поменять. Великобритания сможет выйти из Евросоюза и раньше этого срока — в ноябре, декабре или январе, если нужный законопроект будет принят британским парламентом.

Если премьер-министр столкнется с противодействием или парламент решит провести в Великобритании второй референдум по выходу из ЕС, то страны Евросоюза во главе с Германией будут настаивать на новой отсрочке - до июня следующего года, пишет The Times.

В субботу британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить одобрение соглашения о Брекзите до того момента, когда будут одобрены все законопроекты, необходимые для выхода Великобритании из ЕС.

В воскресенье Джонсон отправил в ЕС два письма по Брекзиту. В первом он попросил об отсрочке, но не подписал его. Во втором, уже подписанном Джонсоном, британский премьер называет отсрочку выхода из ЕС ошибкой.

Джонсон заявляет, что правительство продолжит попытки провести через британский парламент согласованный с Евросоюзом вариант соглашения. Британский премьер уверен, что к 31 октября это удастся сделать. Уже в понедельник он намерен предложить необходимые законопроекты для одобрения.