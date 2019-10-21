Ведущие газеты Австралии вышли с передовицами против цензуры

Ведущие газеты Австралии - Daily Telegraph, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald - вышли в понедельник, 21 октября, с одинаково оформленными первыми полосами . Текст на передовицахизданий зачёркнут чёрным маркером и сопровождается штампом с надписью "секретно" – как материалы с цензурной правкой. Так австралийские СМИ протестуют против ограничения свободы слова в стране в угоду национальной безопасности.

В Австралии - в отличие от многих других стран - положение о свободе прессы не прописано в конституции. В 2018 году в стране был принят ряд законов о борьбе со шпионажем.

20 октября правительство Австралии подтвердило, что три журналиста могут быть подвергнуты судебному преследованию после обысков в Австралийской радиовещательной корпорации (АВС) и медийной компании News Corp Australia в июне 2019 года. В качестве повода правоохранители назвали разглашение национальной тайны. Одна из журналисток работала над материалами о том, как на службу правосудию ставятся новые методы контроля за населением. Двое других рассказывали о возможных военных преступлениях австралийских солдат в Афганистане.

Кроме того, штрафы и заключения могут грозить примерно трем десяткам репортеров и издателей за их освещение суда над кардиналом Джорджем Пеллом, признанным виновным в педофилии.

Всего в акции в защиту свободы слова в Австралии приняли участие 20 национальных газет и 17 медиакомпаний.