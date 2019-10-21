Трамп требует допросить главу комитета по разведке Палаты представителей

Дональд Трамп требует показаний главы комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа из-за скандала со стенограммой разговора с Владимиром Зеленским. По словам президента США, конгрессмен должен объяснить, почему исказил содержание телефонного разговора с лидером Украины.

Шифф является одним из инициатором расследования дела об импичменте Трампа. Американский президент считает, что глава комитета представил в Конгрессе искаженную версию стенограммы телефонного разговора с Зеленским.

Комитет по разведке рассматривает жалобу сотрудника спецслужб, в которой утверждается, что Трамп попросил Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера. Байден-старший – один из вероятных конкурентов Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Демократы в Конгрессе считают, что Трамп использовал пост президента в предвыборных целях и оказывал давление на главу иностранного государства. Трамп все обвинения отвергает. Зеленский неоднократно заявлял, что не испытывал никакого давления со стороны президента США во время их телефонного разговора.