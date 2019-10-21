Дарья Сосновская, которую ударил полицейский, подала в суд на следствие

Дарья Сосновская, которую полицейский ударил в живот при задержании после митинга 10 августа, обратилась в суд с жалобой на бездействие Следственного комитета России. 12 августа ведомство зарегистрировало заявление пострадавшей, но до сих пор никакого уведомления о принятом процессуальном решении Сосновская не получила, сообщает правозащитная организация "Зона права".

Единственное, что сделали следователи, – это в середине сентября перенаправили материалы в Росгвардию для проверки действий полицейских. Результат также неизвестен, отмечают правозащитники. Росгвардия отрицала принадлежность к ведомству сотрудника, который ударил Сосновскую.

Адвокат Татьяна Молоканова ранее отмечала, что срок рассмотрения жалобы Сосновской следователями истёк 19 сентября.

Результаты служебной проверки, о которой в МВД заявили ещё 12 августа, также до сих пор не обнародованы, пишет "Новая газета".

При задержании 10 августа полицейский ударил Дарью Сосновскую в живот. Этот момент попал на видео, снятое очевидцами. Позже уже у автозака она получила удар по голове. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сосновская подала заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудника МВД к уголовной ответственности.