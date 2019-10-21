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Чешская контрразведка: раскрытые российские хакеры работали на ФСБ

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Служба безопасности и информации Чехии обнаружила и пресекла деятельность агентурной сети, работавшей на ФСБ России. Об этом в понедельник, 21 октября, заявил глава ведомства Михал Коуделка во время своего выступления в парламенте. Операция по выявлению сети велась совместно с Национальным центром борьбы с организованной преступностью.

По словам Коуделки, финансирование сети шло через посольство России в Чехии. Как утверждается, организация действовала под прикрытием двух коммерческих компаний с регистрацией в Праге. Фирмы занимались продажей программного обеспечения и компьютеров.

/**/ /**/ /**/ Здание министерства иностранных дел Чехии. В 2017 году министерство подверглось кибератаке, в причастности к которой подозревают Россию
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Члены сети были выходцами из России, получившими чешское гражданство, утверждает Коуделка. Они якобы организовывали хакерские атаки на объекты Чешской Республики и других странах Европы.

Других подробностей не приводится. Спецслужбы Чехии продолжают расследование.

Посольство России в Праге заявило, что не имеет никакого отношения к раскрытой чешской контрразведкой сети агентов.

Впервые о ликвидации в Чехии разведывательной сети одной из российских спецслужб стало известно в декабре прошлого года. Тогда Коуделка заявил, что за последние пять лет его ведомству удалось разоблачить десятки российских и китайских агентов. Заявление главы чешской контрразведки последовало после критики со стороны президента страны Милоша Земана. Он заявил, что Служба безопасности и информации бездоказательно сообщает о присутствии в Чехии большого числа российских и китайских шпионов. По словам президента, в закрытых докладах спецслужбы такой информации не содержится.

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