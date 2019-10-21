Обвиняемый по делу о нападении на офис "Единой России" уехал из России

Анархист Алексей Кобаидзе, один из обвиняемых по делу о нападении на офис "Единой России" в Москве, уехал из России, сообщил его адвокат Максим Пашков со ссылкой на следователя. По словам Пашкова, подзащитный не отрицал, что участвовал в акции, но был категорически не согласен с квалификации своих действий.

Кобаидзе и ещё четырёх человек обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.

Инцидент, по итогам которого Следственный комитет возбудил уголовное дело, произошёл в ночь на 30 января 2018 года. Неизвестные разбили окно в офисе партии "Единая Россия" на Онежской улице и бросили внутрь помещения, в котором никого не было, дымовую шашку.

Кроме Кобаидзе, обвиняемыми по делу проходят активисты Елена Горбань, Андрей Ейкин, Святослав Речкалов, а также аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, которого до этого обвиняли по совершенно другому уголовному делу об изготовлении самодельной бомбы.

Святослав Речкалов, как и Алексей Кобаидзе, уехал из России, обвинив допрашивавших его оперативников в пытках. Горбань и Ейкина, по данным издания "Медиазона", находятся под подпиской о невыезде. Мифтахов, также жаловавшийся на то, что его пытали с целью выбить признательные показания, с февраля 2019 года находится в СИЗО. Свою вину он не признаёт и считает дело против него сфабрикованным.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Мифтахова политическим заключенным.