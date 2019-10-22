Росстат: почти у половины россиян хватает денег только на еду и одежду

В России второй квартал подряд растет число семей, которым хватает денег только на покупку еды и одежды, и нет возможности приобретать товары длительного пользования. Их число выросло на 0,6 процента по сравнению с показателями предыдущего года и составило 49,4 процента. Таковы данные Росстата, анализ которых опубликовал РБК.

В Росстате заявляют о "положительной тенденции", поскольку рост произошел за счет сокращения доли самых бедных россиян, которым хватало денег только на еду.

Семьи, которым хватает денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но которые не могут позволить себе купить квартиру или автомобиль, в России тоже растет. Таких сейчас почти треть. Число семей, которым хватает денег на все, что они считают нужным купить, составляет в России около трёх процентов населения. Этот показатель за год не изменился.

По данным Росстата, самая высокая доля семей, которым хватает средств только на еду и одежду в Ингушетии – почти 79 процентов. На втором месте Чувашия (70 процентов), далее следуют Ненецкий автономный округ и Краснодарский край - чуть более 69 процентов.

Самая высокая доля семей денег которым хватает только на еду в Республике Алтай – 37 процентов.