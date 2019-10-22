Император Японии Нарухито официально вступил на престол

Император Японии Нарухито официально объявил о вступлении на престол. Торжественная церемония в Токио прошла в присутствии глав государств и других почётных гостей из более 180 стран мира.

59-летний император поклялся выполнять свои обязанности и выразил уверенность, что Япония приложит все усилия для построения процветающей и мирной жизни.

Нарухито стал 126-м монархом Японии и первым монархом страны, родившимся после Второй мировой войны. Он получил полномочия императора ещё 1 мая после того, как его отец - бывший император Японии Акихито - отрёкся от престола в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья.

В честь значимого события власти Японии помиловали 550 тысяч человек, осуждённых за незначительные преступления как, например, нарушение правил дорожного движения.

Парад и всеобщие празднования в честь интронизации Нарухито отложены до следующего месяца. Ранее в октябре на Японию обрушился тайфун "Хагибис". Это был сильнейший ливень за последние десятки лет. Погибли более 80 человек, сотни получили ранения.