Суд в Бурятии прекратил уголовное дело о нападении на сотрудника ОМОНа

Советский районный суд Улан-Удэ прекратил уголовное дело в отношении участника акции протеста, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа, сообщается на сайте суда.

29-летний Дмитрий Хараев был задержан 12 сентября при разгоне акции протеста в поддержку сторонников якутского шамана Александра Габышева и против результатов выборов мэра города.

По версии следствия, при задержании он дважды ударил ногой омоновца по рукам и распылил газовый баллончик ему в лицо. Согласно сообщению ведомства, у росгвардейца – ожог роговицы правого глаза, напоминает сайт Сибирь.Реалии. Хараева обвинили в причинении неопасного насилия представителю власти. Сначала он отрицал свою вину, но после ареста изменил показания и признался в нападении и распылении газа.

При этом очевидцы и участники протеста несколько раз подтверждали на судебных заседаниях по делам других протестующих, что перцовый газ распылил не Хараев, а сами сотрудники Росгвардии.