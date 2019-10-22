В России резко снизилось число осужденных за экстремизм

За первые шесть месяцев 2019 года в России были осуждены по "антиэкстремистским" статьям 56 человек, следует из данных, которые обнародовал судебный департамент при Верховном суде. В эту статистику входят обвиняемые по статьям "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "организация экстремистского сообщества", "организация деятельности экстремистской организации" и "финансирование экстремистской деятельности" (статьи 282–282.3 УК). За весь 2018 год по этим составам были осуждены 459 человек.

"С октября 2018-го число осужденных за возбуждение ненависти или вражды планомерно снижалось. Причина – декриминализация первичного экстремизма", – отметил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Законопроект вступил в силу в 2019 году и дополнил ​Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей 20.3.1 – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По ней преследуют за публичные (в том числе с использованием СМИ и интернета) действия, направленные на возбуждение ненависти и/или вражды, на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к социальной группе. Для физлиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо до 100 часов обязательных работ, либо административного ареста на срок до 15 суток. Уголовная ответственность наступает, только если человек допустил высказывание повторно в течение года. В этом случае ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Активное обсуждение преследования за высказывания и репосты началось в середине 2018 года, когда депутат Госдумы Сергей Шаргунов на прямой линии с Владимиром Путиным задал вопрос о "доходящем до маразма" преследовании по "антиэкстремистским" статьям УК. Президент ответил, что практику по уголовным делам об экстремизме необходимо проанализировать, чтобы не допустить "абсурда". После этого за декриминализацию экстремистских высказываний и репостов выступили уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, Министерство цифрового развития, президентский Совет по правам человека, РПЦ, владелец соцсети "ВКонтакте", компания Mail.Ru Group.

В Генпрокуратуре сообщали о взятии под контроль экстремистских дел, спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал изучить возможность декриминализации действий в соцсетях. А Верховный суд дополнил рекомендации судам при рассмотрении дел об экстремизме, указав, что в делах о репостах должны быть строго доказаны цель возбудить ненависть и общественная опасность.

Поводом для изменения постановления о судебной практике стал общественный резонанс, вызванный делом против жительницы Барнаула Марии Мотузной. Против нее возбудили уголовные дела за оскорбление чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и возбуждение ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК) из-за сохраненных изображений в соцсети "ВКонтакте".