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СМИ сообщили о самоубийстве дочери посла Ирана в центре Москвы

Посол Ирана в России Мехди Санаи, июнь 2018 года

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В посольстве Ирана опровергают причину смерти дочери посла исламской республики в России 28-летней Арефех Санаи.

Ранее агентство "Интерфакс", издание РБК и ещё несколько СМИ сообщили о том, что тело Арефех было найдено возле дома в Подсосенском переулке в центре Москвы. Медики якобы обнаружили на теле травмы, характерные для падения с большой высоты. Телеграм-канал Baza, ссылаясь на свои источники, сообщил, что дочь посла Ирана совершила самоубийство.

В посольстве, в свою очередь, назвали эти сообщения "провокацией", заверив, что Арефех Санаи умерла в результате сердечного приступа.

По данным РБК, на родине дочь посла наблюдалась у психолога и принимала антидепрессанты. В Россию она приехала четыре месяца назад.

Отец Арефех, Мехди Санаи, является чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России с 2013 года. Он также является профессором Санкт-Петербургского государственного университета и членом Российской академии наук.

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