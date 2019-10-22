Британский парламент обсуждает законопроект о Брекзите

Британский парламент сегодня обсуждает во втором чтении законопроект о выходе Великобритании из ЕС.

После того, как в субботу Палата общин отказалась голосовать за заключённое премьер-министром Борисом Джонсоном соглашение о Брекзите, кабинет министров в понедельник представил на рассмотрение парламента законопроект о выходе Британии из ЕС. Он предусматривает ратификацию соглашения и включает в себя ряд переходных и уточняющих положений.

Цель премьера Бориса Джонсона – добиться принятия законопроекта до пятницы и не допустить включения в него поправок, которые бы существенно меняли условия достигнутых с ЕС договорённостей.

Оппозиция критикует как сам законопроект, так и то, что его предлагается принять в очень сжатые сроки. Джонсон настаивает на быстром принятии документа, чтобы выполнить своё обещание и вывести Британию из ЕС 31 октября.

Сегодня должно состояться два голосования – о принятии законопроекта во втором чтении и о графике его рассмотрения.

Если сторонники Джонсона окажутся в меньшинстве хотя бы по одному из вопросов, то премьер, как ожидается, снимет законопроект с рассмотрения. Это будет значить, что к 31 октября парламент не одобрит Брекзит. В этом случае велика вероятность того, что ЕС предоставит Британии очередную отсрочку, а в самой Британии пройдут досрочные выборы.

Если же Джонсону сегодня удастся одержать победу, то в четверг состоится третье, заключительное чтение, перед которым лейбористы, как ожидается, внесут поправки о проведении повторного референдума и о том, чтобы страна после Брекзита осталась в таможенном союзе с ЕС. Ни одна из этих поправок неприемлема для правительства.

Предсказать исход голосований в парламенте очень сложно, поскольку ни среди правящих консерваторов, ни среди лейбористов по вопросу о Брекзите нет полного единства. Премьер надеется на то, что при помощи бывших консерваторов (ныне независимых депутатов) и некоторого числа лейбористов ему всё же удастся добиться принятия законопроекта.

Даже если он будет одобрен в четверг, это на 100 процентов не гарантирует, что Брекзит произойдёт 31 октября. Соглашение о выходе Британии из ЕС должен ещё одобрить Европарламент.