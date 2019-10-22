Видеоигра Call of Duty: Modern Warfare не будет доступна российским владельцам игровой консоли PlayStation 4. Такое решение приняла Sony Interactive Entertainment, сообщается в официальном блоге игры в твиттере. Ранее проект был раскритикован российскими государственными СМИ, создателей обвинили в русофобии.
Call of Duty: Modern Warfare — перезапуск популярной франшизы видеоигр, рассказывающей о работе американского спецназа. 30 мая компания Activision представила новую часть игры, уже на следующий день телеканалы "Россия-24" и РЕН ТВ выпустили о новинке разгромные сюжеты.
Российские каналы заподозрили игру в русофобии, обратив внимание на появляющихся в трейлере проекта персонажей в белых касках в антураже войны в Сирии. Журналисты предположили, что это — представители волонтерской организации "Белые каски", действующей на территории Сирии. Она известна, в частности, заявлениями о применении режимом Башара Асада химического оружия против мирных жителей.
Позднее государственный канал RT озаглавил материал о трейлере новой игры: "Белые каски" против русских". На сайте провластного интернет-телеканала "Царьград" прозвучало предположение, что новая Call of Duty сделана по сюжету документального фильма "Белые каски", получившего премию "Оскар" в 2017 году. В сюжете РЕН ТВ утверждалось, что сразу все игры серии Call of Duty выставляют жителей России злодеями.
В Sony ситуацию вокруг игры не комментируют. Ранее на форумах компании стали удаляться комментарии об отказе продавать игру в России, напоминает издание "Канобу". В блоге игры отмечается, что в основе её сюжета — "полностью вымышленная история". Электронная версия Call of Duty продаётся для владельцев PC и игровой консоли Xbox One.
- Call of Duty: Modern Warfare — одна из самых ожидаемых видеоигр на рынке, отмечает канал CNBC. Линейка Call of Duty выходит с 2003 года, её продажи превысили планку в несколько миллиардов долларов.
- В 2009 году из российской версии игры Call of Duty: Modern Warfare 2 был вырезан уровень "Ни слова по-русски". В нём игрок, бывший сотрудником спецслужб под прикрытием, принимал участие в террористическом акте в вымышленном московском аэропорту. Тогда депутаты Государственной думы предложили внести игру в список экстремистских материалов. Мировые продажи Modern Warfare 2 превысили миллиард долларов за два месяца.
- В сентябре 2018 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил о том, что иностранные государства пытаются влиять на детей через компьютерные игры. По словам чиновника, видеоигры стали "пространством политической борьбы".