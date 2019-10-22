Видеоигра Call of Duty: Modern Warfare не будет доступна российским владельцам игровой консоли PlayStation 4. Такое решение приняла Sony Interactive Entertainment, сообщается в официальном блоге игры в твиттере. Ранее проект был раскритикован российскими государственными СМИ, создателей обвинили в русофобии.

Call of Duty: Modern Warfare — перезапуск популярной франшизы видеоигр, рассказывающей о работе американского спецназа. 30 мая компания Activision представила новую часть игры, уже на следующий день телеканалы "Россия-24" и РЕН ТВ выпустили о новинке разгромные сюжеты.

Российские каналы заподозрили игру в русофобии, обратив внимание на появляющихся в трейлере проекта персонажей в белых касках в антураже войны в Сирии. Журналисты предположили, что это — представители волонтерской организации "Белые каски", действующей на территории Сирии. Она известна, в частности, заявлениями о применении режимом Башара Асада химического оружия против мирных жителей.

Позднее государственный канал RT озаглавил материал о трейлере новой игры: "Белые каски" против русских". На сайте провластного интернет-телеканала "Царьград" прозвучало предположение, что новая Call of Duty сделана по сюжету документального фильма "Белые каски", получившего премию "Оскар" в 2017 году. В сюжете РЕН ТВ утверждалось, что сразу все игры серии Call of Duty выставляют жителей России злодеями.

В Sony ситуацию вокруг игры не комментируют. Ранее на форумах компании стали удаляться комментарии об отказе продавать игру в России, напоминает издание "Канобу". В блоге игры отмечается, что в основе её сюжета — "полностью вымышленная история". Электронная версия Call of Duty продаётся для владельцев PC и игровой консоли Xbox One.