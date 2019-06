Махровая русофобия и пособники фашистов: как в России критикуют игры

"В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и прежде всего молодежи", – заявил 20 июня в Государственной думе России заместитель министра обороны Андрей Картаполов. "Эхо Рунета" – проект, финансируемый фондом "Открытое общество" Джорджа Сороса, что генерал-полковник имел в виду под "Графикой" неизвестно, а вот Metal Gear – серия игр от японской компании Konami и гейм-дизайнера Хидэо Кодзимы. Слова Картаполова стали очередным выпадом в адрес видеоигр, которые российские чиновники и государственные СМИ все чаще обвиняют в искажении советской и российской истории, манипуляции молодежью и провокации агрессии. Игры часто критикуют почти по тем же лекалам, что и иностранные фильмы и сериалы, например "Смерть Сталина" или "Чернобыль", но по высказываниям чиновников и журналистов кажется, что в игровой культуре они понимают меньше, чем в кинематографе.

Коммунисты против "Секса со Сталиным"

В начале июня журналисты обратили внимание на игру Sex with Stalin, анонсированную в онлайн-сервисе Steam – выпустила ее малоизвестная компания с шутливым названием Boobs Dev (намек на жаргонное название женской груди). В описании Sex with Stalin говорится, что игроку предстоит отправиться в прошлое, встретиться с вождём Советов, помочь ему достичь мирового господства и заняться "горячей романтикой". А если диктатор надоест, то его можно пытать.

Ещё не вышедший проект немедленно призвал запретить председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. Он заявил, что Иосиф Сталин олицетворяет "великую эпоху в нашей стране" и сообщил, что планирует обратиться в прокуратуру. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал разработчиков игры "пособниками фашистов". Игре Sex with Stalin был посвящен отдельный сюжет на канале "Россия-24", в котором утверждалось, что ее разработчики – подразделение "западной компании".

Не самом деле, Sex with Stalin – это одна из так называемых инди-игр, которые выкладывают в сервис Steam независимые программисты. Типичная аудитория таких проектов – несколько десятков человек, большинство из них остаются практически не замеченными. Благодаря неожиданной славе, на форуме Sex with Stalin развернулась целая политическая баталия. Разработчиком игры оказалось не подразделение западной компании, а студент-психолог из России.

​Создатель Sex with Stalin удивился шумихе и заявил, что не закладывал в игру никакого политического подтекста, а сама её идея нарочито нелепа и сюрреалистична, как и у предыдущей его игры с говорящим названием Boobs Saga. В сущности, российские политики и федеральный канал возмутились обычной студенческой шуткой.

Minecraft из библиотеки

В конце мая Красноярский депутат от "Единой России" Валерий Рейнгардт предложил запретить на территории страны России популярную, особенно среди подростков, игру Minecraft. Объяснил он это тем, что в одной из районных библиотек встретил детей, которые вместо чтения книг уткнулись в свои гаджет. Молодые люди якобы честно призналась депутату, что играют в Minecraft.

"Вы понимаете, вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре Minecraft? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность", – заявил чиновник. В действительности Minecraft – это трехмерный мир, полностью состоящий из кубов. Игрок может с ним взаимодействовать и перестраивать на свое усмотрение, по большому счету, эта игра похожа на виртуальный конструктор, в котором есть свобода творчества и нет конкретных заданий, а уж тем более насилия.

Учащийся одной из школ Кургана настолько возмутился инвективой в адрес игры, что создал петицию в социальной сети "ВКонтакте" с требованием отставки Рейнгардта, её подписало почти 50 тысяч человек. В тексте петиции говорится, что страной должны руководить здравомыслящие люди, а депутат Рейнгардт, по мнению подростка, таковым не является.

Когда скандал разгорелся, пресс-секретарь депутата заявила, что он перепутал Minecraft с другой игрой – военной стратегией Warcraft. Проблема только в том, что ни одна игра серии Warcraft не работает на мобильных устройствах – играть в нее встреченные депутатом в библиотеке дети точно не могли.

Белые каски и плохие русские солдаты

30 мая компания Activision представила новую часть своего игрового блокбастера Call of Duty: Modern Warfare, которая будет посвящена современной войне. Уже на следующий день телеканалы "Россия-24" и РЕН ТВ выпустили о новинке разгромные сюжеты.

Из анонса разработчиков известно, что в новой серии игры будут "плохие" и "хорошие" русские, в одной из сюжетных линий игрок будет управлять девочкой-подростком, которая вынуждена спасаться от солдат российского генерала, зашедшего "слишком далеко в борьбе с терроризмом".

Однако главным поводом для критики со стороны консервативных СМИ стали показанные в трейлере игры персонажи в белых касках. Кого они изображают и в какой роли выступают, пока не известно, но журналисты российских каналов уверены, что это представители волонтерской организации "Белые каски", действующей на территории Сирии. Она известна, в частности, заявлениями о применении режимом Башара Асада химического оружия против мирных жителей.

Авторы сюжета на "Россия-24" заявили, что "на Западе художественно переосмысливают правду", а сама игра является доказательством "проплаченности" "Белых касок" в Сирии. По мнению журналистов, цель Call of Duty – скомпрометировать российские ВКС, которые оказывают поддержку режиму Башара Асада. Телеканал Russia Today в своём телеграм-канале заявил, что в игре "Белые каски" показаны настоящими героями, тогда как на самом деле они якобы связаны с террористами. А на сайте канала "Царьград" прозвучало неожиданное предположение, что новая Call of Duty сделана по сюжету документального фильма "Белые каски", получившего премию "Оскар" в 2017 году. В сюжете РЕН ТВ утверждалось, что сразу все игры серии Call of Duty выставляют жителей России злодеями.

О репутации цифровых русских солдат забеспокоились и в Администрации президента России. Ее глава Сергей Кириенко заявил, что иностранные государства пытаются влиять на детей с помощью игр. Чиновник считает, что виртуальные миры стали "пространством политической борьбы" и относиться к этому нужно соответствующим образом. В иностранных компьютерных играх солдаты российской армии выглядят, по словам Кириенко, "не очень симпатично" и это, как он выразился, "не случайность".

Сотрудник Московского центра исследований видеоигр Леонид Мойжес считает, что утверждение, что в играх Россия "всегда в роли злодеев", не соответствует действительности:

– Это традиционное для России, а до этого – для Советского Союза впадение в роль жертвы, странно сочетающееся с нашими же претензиями на роль великой державы. Это, кстати, абсолютно классическая имперская риторика, подразумевающая, что наше величие – это неотчуждаемая характеристика, которая никак не связана с реальными заслугами и была выдана на небесах. Окружающие страны, завидуя этому успеху, постоянно пытаются нас уязвить, очернить и как-то ещё обидеть.

По словам Мойжеса, положительные персонажи русского происхождения – или те, в которых можно узнать русские черты, в играх встречаются регулярно. Распространены и отрицательные русские персонажи, некоторые из них стали настолько популярными, что уже переросли категории "плохих" и "хороших". Один из примеров – борец Зангиев из популярной игры Street Figther, посвященной единоборствам, или гиперболизированный образ Советского Союза из стратегии Red Alert о войне между СССР и США.

Мойжес уверен, что особенности игровых персонажей определяются поп-культурой, а не политикой: "Нет никакого "политического заказа" на русских антагонистов – ни формального, со стороны условного Пентагона или Госдепа, ни даже общественного, со стороны рядовых американцев, которые якобы хотели бы сражаться именно с русскими".

Исследователь видеоигр считает, что логикой разработчиков скорее управляет общий медийный фон: игровые антагонисты должны выглядеть для игроков естественными противниками, как, например, немецкие нацисты. До недавнего времени оппонентами в играх часто оказывались мусульманские террористы, но общественное восприятие исламского мира и военных конфликтов на Востоке меняется, и это встречается все реже. Периодически в роли "врага" выступает Китай, но для разработчиков это риск потерять огромный китайский рынок. А вот Россия все чаще оказывается естественным претендентом на роль "понятного" оппонента.

– Всё, что рядовые американцы слышат о России последние годы и особенно после 2014-го, – это информация о бесконечных войнах с бывшими советскими республиками и собственными инсургентами, экспорт мафии (русская мафия считается одной из крупнейших в США вообще), торговля оружием и поддержка комично "злодейских" диктаторов вроде режима Асада, применяющего химическое оружие против собственного населения. Разработчики делают русских антагонистами не потому, что хотят "наказать" Россию за эти преступления, а потому что справедливо уверены: большая часть их целевой аудитории не будет возмущена или обижена таким выбором, – считает Мойжес.

Другими словами, в том, что цифровые русские солдаты чаще оказываются "плохими", чем "хорошими", виноваты в первую очередь сами российские политики, которых это так возмущает.

Майданные реалии махровой русофобии

Российские государственные СМИ не упустили возможность раскритиковать и игровую продукцию украинских разработчиков. Через несколько дней после выхода релиза "Метро: Исход" от киевской студии 4A Games на канале "Россия-24" вышел сюжет, в котором журналисты заявили о наличии в игре "развесистой клюквы и махровой русофобии". По мнению ведущего, разработчики "увлеклись майданными реалиями". При этом сюжет игры основывается на книгах российского писателя Дмитрия Глуховского – он же выступает сценаристом проекта.

Главным поводом для критики "Метро: Исход" стало игровое достижение (значок или иконка, которые даются игроку за совершение определённых действий) под названием "Декоммунизация". Чтобы его получить, нужно на одном из уровней игры уничтожить статую Владимира Ленина. Ведущий также обвинил разработчиков в "глумлении над москвичами". По сюжету, укрывшиеся от ядерных ударов в метро жители российской столицы не знают о том, что за пределами Москвы осталась жизнь, на этом же сюжете основана и популярная серия книг Глуховского.

В чем именно состоит оскорбление, в сюжете не объяснили, зато рассказали, что российские игроки якобы отзываются об игре плохо. В действительности большая часть критики, которой подверглись разработчики, была связана не с сюжетом, а с переносом продаж игры на другую платформу.

Создатель вселенной "Метро" Дмитрий Глуховский заявил "Новой газете", что ему лестно внимание канала "Россия-24" к его творчеству. "Я рад, что у них подгорело. Очень приятно, что мне удалось немножечко ткнуть палкой в их улей", – заявил писатель.

Ложь и массовые убийства

Влиянием игр часто объясняют массовые расстрелы в школах – эта сомнительная традиция началась после событий в школе Колумбайн в 1999 году. Тогда адвокат Джон Томпсон обвинил в произошедшем игру Doom. В России такого рода заявления иногда принимают комическую форму. После массового убийства в политехническом колледже в Керчи в 2018 году в эфире радиостанции "Вести ФМ" выступил "интернет-эксперт" Филипп Гросс Днепров, который заявил, что во всём виновата игра "Дока-2". Якобы именно ей увлекался устроивший бойню школьник Владислав Росляков.

Днепров заявил, что "Дока-2" – это игра, в которой "нужно убивать зомби или самим быть зомби и убивать людей". В ней якобы можно создать школу, а затем при помощи специально оружия "вытаскивать кишки десять минут". Проблема в том, что на момент эфира попросту не существовало ни игры "Дока-2", ни вообще какого-либо игрового проекта с описанной экспертом механикой вытаскивания внутренностей. Позже Днепров заявил, что имел в виду популярную онлайн-игру и киберспортивную дисциплину Dota-2. Однако её содержание ни в чем не похоже на то, что описывал эксперт. Представители геймерского сообщества обратились в твиттере к Днепрову с требованием объяснить его слова о содержании игры, в ответ он начал оскорблять их и назвал "кланом олигофренов". Менее чем через месяц в Steam появилось несколько сделанных в шутку проектов под названием "Дока-2", в них присутствуют все выдуманные Днепровым игровые механики.

Одну игру в России все-таки запретили именно на основании предположения, что она стала триггером преступления. Это Manhunt от создателей популярной серии Grand Theft Auto про автоугон и разбои. Этой игрой якобы увлекался Дмитрий Виноградов, расстрелявший шесть человек в Москве в ноябре 2012 года, хотя Manhunt на тот момент официально не продавалась в России, пользователи могли скачать только её пиратскую копию с торрентов. Игра действительно содержит запредельный уровень жестокости и запрещена в нескольких странах мира.

По словам Леонида Мойжеса утверждение, что видеоигры становятся причиной насилия, влияют на психику против нашей воли, "программируют" детей, несостоятельно. Как утверждает исследователь видеоигр, научные работы, которые доказывали эти тезисы, были опровергнуты. В то же время, если формируемые видеоигрой представления совпадают с каким-то уже распространённым в обществе мифом, то они могут обладать реальной силой убеждения. Игроку может казаться, что он понимает, как ведёт себя автомобиль, оружие и приёмы единоборств в реальности, основываясь только на своём игровом опыте.

В качестве примера Мойжес приводит игры в жанре стратегия, которые часто строятся вокруг принципа "чем у государства больше территории, тем лучше". Этот игровой посыл подкрепляет и "объясняет" реальную консервативную идею.

– Важно не уходить ни в одну из крайностей. С одной стороны, не надо бояться, что ребёнок, наигравшийся в шутер, пойдёт и перестреляет кучу одноклассников или немедленно перестанет быть патриотом. Но, с другой стороны, понимать, что видеоигры, так же как фильмы, комиксы, книги и даже реклама, обладают собственными средствами художественной выразительности. Другое дело, что это содержание работает гораздо менее топорно и прямолинейно, чем считают наши чиновники, – говорит Леонид Мойжес.

"И помните – ни слова по-русски"

Приведенные выше примеры критики игр со стороны российских чиновников и государственных СМИ пока не привели к реальным ограничениям. Однако случаи запрета игр или их фрагментов из-за "непатриотичного" содержания были.

Так, релиз в России Call of Duty: Modern Warfare 2 в 2009 году сопровождался большим скандалом с участием политиков и журналистов. В центре внимания оказалась одна из миссий игры под названием "Ни слова по-русски".

По сюжету миссии, игрок должен был взять под контроль американского солдата, внедрённого в российскую радикальную группировку и осуществить террористический акт в одном из аэропортов Москвы. Перед выходом в зону досмотра багажа лидер террористов предупреждает своих напарников, что не нужно говорить на русском языке, чтобы всё выглядело как нападение иностранных террористов. По ходу миссии игрок встречает мирных граждан, которые не оказывают никакого сопротивления и пытаются либо сдаться, либо убежать. Компьютерные напарники протагониста их расстреливают, однако сам герой не обязан принимать в этом участия.

Депутат от фракции ЛДПР Валерий Селезнёв предложил внести игру в список экстремистских материалов из-за многочисленных сцен насилия и миссии "Ни слова по-русски". Его предложение одобрил на тот момент председатель Госдумы Борис Грызлов. Кроме того, политик предложил ФСБ и прокуратуре проверить компанию "1С-СофтКлаб", издающую игру на территории России.

В итоге все ограничилось тем, что в версиях Modern Warfare 2, распространяемых на территории России, этот эпизод был полностью вырезан самой компанией Activision. В США игра не получила каких-либо изменений, хотя и имеет рейтинг M (Mature – от 17 лет). В других странах, таких как Япония и Германия, стрельба по гражданским лицам была заблокирована. Также в игру была добавлена функция "пропустить миссию", в случае непринятия игроком шокирующих материалов, способных оскорбить чьи-либо чувства.

Ещё одной игрой, вызвавшей большой общественный резонанс, который стал причиной введения внутриигровых изменений, стала выпущенная компанией Sega в 2013 году Company of Heroes 2. Тогда против разработчиков выступили не чиновники, а некоторые российские игроки.

Причиной их негодования стала сюжетная кампания, посвященная восточному фронту Второй мировой войны. В ней от лица вымышленного военного корреспондента и командира Льва Абрамовича Исаковича рассказывается о жестокости и бесчеловечности командиров Красной Армии по отношению к мирному населению СССР, собственным бойцам, пленным немцам, а также польским партизанам. В игровых роликах между миссиями Исакович спорит со своим бывшим командиром, офицером НКВД Чуркиным, о том, насколько было целесообразно творить зло ради достижения победы в войне.

Реакцией на этот сюжет стал сбор подписей среди русскоязычной аудитории сервиса Steam под петицией, в которой требовалось запретить продажи игры. Другая петиция также настаивала на прекращении продаж игры на территории СНГ. Протест поддержал популярный видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, который выпустил обзор с жесткой критикой игры.

Представители компании-разработчика ответили на критику, заявив, что игра является исторически верной, а при создании сюжета они были честны настолько, насколько это было возможно. В итоге российский издатель игры "1С-СофтКлаб" в августе 2013 года сообщил, что физическая копия игры поставляться на прилавки магазинов больше не будет. В сервисе Steam игра доступна до сих пор, разработчики внесли в неё ряд несущественных изменений.