Российские учёные требуют отменить контроль за контактами с коллегами

Президиум Российской академии наук обратился к Министерству образования и науки с просьбой пересмотреть недавно принятые меры по ужесточению контроля за контактами российских ученых с иностранными коллегами.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов написал в фейсбуке:



"Президиум РАН констатирует, что буквальное следование подобным регламентам не только ставит под угрозу достижение основных целевых показателей национальных проектов "Наука" и "Образование", но и ведет к деградации существующего уровня научной деятельности в большинстве научных организаций и вузов", – говорится в обращении.



В феврале этого года Минобрнауки издало приказ, содержащий требования к общению российских ученых с иностранными. Речь шла о необходимости согласовывать с министерством любую встречу с иностранными коллегами, не встречаться с ними поодиночке, после каждой встречи писать подробный отчёт с кратким описанием разговора и сканированными копиями паспортов всех участников.