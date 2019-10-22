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Российские учёные требуют отменить контроль за контактами с коллегами

Алексей Хохлов

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Президиум Российской академии наук обратился к Министерству образования и науки с просьбой пересмотреть недавно принятые меры по ужесточению контроля за контактами российских ученых с иностранными коллегами.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов написал в фейсбуке:

"Президиум РАН констатирует, что буквальное следование подобным регламентам не только ставит под угрозу достижение основных целевых показателей национальных проектов "Наука" и "Образование", но и ведет к деградации существующего уровня научной деятельности в большинстве научных организаций и вузов", – говорится в обращении.

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В феврале этого года Минобрнауки издало приказ, содержащий требования к общению российских ученых с иностранными. Речь шла о необходимости согласовывать с министерством любую встречу с иностранными коллегами, не встречаться с ними поодиночке, после каждой встречи писать подробный отчёт с кратким описанием разговора и сканированными копиями паспортов всех участников.

/**/ /**/ /**/ Главное здание Казанского федерального университета
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