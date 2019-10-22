Новая атака на Свидетелей Иеговы: аресты в Курске, обыски в Норильске

Во вторник в Курске суд арестовал троих последователей религиозной организации Свидетели Иеговы, на которых завели уголовные дела об экстремистской деятельности.

Одновременно с этим в Норильске прошли обыски по пяти адресам проживания предполагаемых членов организации. До обысков спецназ ворвался в здание, где Свидетели Иеговы проводили встречу. В ней, как сообщает "МБХ Медиа", участвовали около 50 человек. У них отобрали телефоны и другую имевшуюся на руках технику. Часть собравшихся увезли на допрос в Следственный комитет, а руководителю общины объявили, что на него заведено уголовное дело.