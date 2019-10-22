Новая атака на Свидетелей Иеговы: аресты в Курске, обыски в Норильске

Во вторник в Курске суд арестовал троих последователей религиозной организации Свидетели Иеговы, на которых завели уголовные дела об экстремистской деятельности.
Одновременно с этим в Норильске прошли обыски по пяти адресам проживания предполагаемых членов организации. До обысков спецназ ворвался в здание, где Свидетели Иеговы проводили встречу. В ней, как сообщает "МБХ Медиа", участвовали около 50 человек. У них отобрали телефоны и другую имевшуюся на руках технику. Часть собравшихся увезли на допрос в Следственный комитет, а руководителю общины объявили, что на него заведено уголовное дело.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. Тем не менее, со времени запрета в России несколько сот Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки и издевательства во время допросов.
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