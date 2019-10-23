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Власти Москвы потратят на благоустройство улиц 45,5 млрд рублей за год. Это больше бюджета города-миллионника

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Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу благоустройства "Моя улица", потратив на неё 107,2 миллиарда рублей за три года. Ещё 177,4 миллиарда будут потрачены на содержание и благоустройство жилищных территорий. С проектом городского бюджета ознакомилось агентство РБК.

/**/ /**/ /**/ Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
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Рекордные суммы будут потрачены на работы за пределами выделяющего центр города Садового кольца, подготовку благоустройства набережных и крупных городских парков, отмечает газета. Программа "Моя улица", в частности, в центре города включает в себя расширение пешеходных зон за счёт автодорог, пересадку деревьев и создание велодорожек.

/**/ /**/ /**/ Вице-мэр Москвы Пётр Бирюков
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Запланированные в бюджете затраты на благоустройство превышают бюджеты крупных российских городов. В 2020 году Екатеринбург запланировал потратить 44 миллиарда рублей, Ростов-на-Дону — 31,2 миллиарда, Нижний Новгород — 29 миллиардов, Казань — 23,4 миллиарда, Самара — 15,5 миллиардов.

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