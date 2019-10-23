Вскрывший вены обвиняемый по делу "Нового величия" написал письмо из СИЗО

Обвиняемый по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков, вскрывший себе вены во время заседания Люблинского суда Москвы 17 октября, написал письмо из СИЗО с объяснением своего поступка. Текст, переданный журналистам его адвокатом, публикует издание "Медиазона".

В деле "Нового величия" десять обвиняемых. Их задержали в марте 2018 года. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав.

"Всё наше дело – это какой-то цирк, и все это видят и понимают. Многие приходят посмотреть, смеются, улыбаются, им весело. Причем почти всем, начиная от обычных зрителей и заканчивая самим судьей. Но почему тогда мы должны находиться в ужаснейших тюремных условиях? Мы не преступники и не заслужили это. Сколько еще будет продолжаться это издевательство над нами?" – пишет Крюков. Он отмечает, что, с его точки зрения, публика забыла о четверых обвиняемых по делу, оставленных в СИЗО.

"Я сильно устал, мне тяжело физически и морально незаслуженно сидеть в тюрьме. Я пролил свою кровь, потому что считаю несправедливым держать невинных людей за решеткой", – пишет Крюков. Он заявляет, что не жалеет о своём поступке и просит его не жалеть. Вместо этого он попросил общественность помочь обвиняемым по делу "Нового величия" и объединиться против судебного произвола.