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Вскрывший вены обвиняемый по делу "Нового величия" написал письмо из СИЗО

Вячеслав Крюков

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Обвиняемый по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков, вскрывший себе вены во время заседания Люблинского суда Москвы 17 октября, написал письмо из СИЗО с объяснением своего поступка. Текст, переданный журналистам его адвокатом, публикует издание "Медиазона".

В деле "Нового величия" десять обвиняемых. Их задержали в марте 2018 года. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав.

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"Всё наше дело – это какой-то цирк, и все это видят и понимают. Многие приходят посмотреть, смеются, улыбаются, им весело. Причем почти всем, начиная от обычных зрителей и заканчивая самим судьей. Но почему тогда мы должны находиться в ужаснейших тюремных условиях? Мы не преступники и не заслужили это. Сколько еще будет продолжаться это издевательство над нами?" – пишет Крюков. Он отмечает, что, с его точки зрения, публика забыла о четверых обвиняемых по делу, оставленных в СИЗО.

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"Я сильно устал, мне тяжело физически и морально незаслуженно сидеть в тюрьме. Я пролил свою кровь, потому что считаю несправедливым держать невинных людей за решеткой", – пишет Крюков. Он заявляет, что не жалеет о своём поступке и просит его не жалеть. Вместо этого он попросил общественность помочь обвиняемым по делу "Нового величия" и объединиться против судебного произвола.

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