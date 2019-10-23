Запретить театры и английский язык. "Русская мечта" Павла Пожигайло

Возмущенные отклики вызвало в Сети интервью члена Общественной палаты Павла Пожигайло телеканалу "Царьград", в котором тот заявил, что если бы стал президентом, то первым долгом запретил бы театры. "Так говорил Достоевский. И я вам скажу: театр - это альтернатива литургии. И появилось же это фактически во времена Вольтера. И в России в XIX веке в основном, что, по Розанову, и подготовило русскую революцию. Потому что театр в полном смысле - это подмена литургии. Подмена Церкви, подмена акта служения в храме", - пояснил свою позицию Пожигайло, выступая в авторской программе Константина Малофеева "Русская мечта".

Ефим Шифрин

"Воспитаем Бабу-ягу в своем коллективе..."

Дмитрий Главацкий

Давно пора. Театры, вузы, академии. В школе три года закона Божьего и кое-какой грамоты - и в крепостные. Вот тогда заживем!

Александр Бамб

А почему только театры? Книги тоже нужно запретить. Тогда все будут читать только Библию.

Мария Архарова

Тяжелое чувство, что все у нас еще впереди.

Литература и жизнь

Помните: каждый раз, когда вы идёте в театр, вы расстраиваете члена Общественной палаты РФ Павла Пожигайло. Ходите в театр почаще.

Максим Батшев

А МХАТ Боякова и Прилепина тоже закрыть?

Алексей Беляков

Думаю, в театрах не надо ставить русскую классику. Всех этих гоголей и грибоедовых. Потому что каждый день мы видим эти постановки в ярком исполнении околовластных <идиотов>.

Лев Симкин

Вечно живые

Уж коли зло пресечь: забрать все книги бы да сжечь. Так Фамусов отвечал более либеральному Скалозубу, полагавшему, что книги все же можно сохранить, но лишь «для больших оказий».

Персонажи русской литературы - вечно живые, они вне времени, всегда среди нас.

Многие комментаторы считают, что с такими выступлениями Павел Пожигайло опоздал на несколько сотен лет.

Вадим Лукашевич

Предыдущий пост демонстрирует посадку китайского аппарата на поверхность обратной стороны Луны.

А вот вам "русская мечта" во всей красе...

Кстати, у вас есть гармонь? Без нее в будущее не пустят...

Аркадий Александров

Ну, в свое время Кальвин запретил в Женеве и театр, и танцы. И ничего, вполне себе благополучно пережили и сейчас даже очень неплохо живут. Как, впрочем, и в соседней католической Лозанне, куда сбежали все развратники. Женевцы, кстати, память о реформаторах бережно хранят, поставили им памятники.



Другое дело, что русская реформация (вернее, антиреформация) уже была – это старообрядчество, у которого, возможно, был шанс стать основой экономической этики и духа капитализма. Но, как писал покойный Александр Владимирович Пыжиков, старообрядцы сделали ставку на революционеров и проиграли.

Станислав Дудкин

Ну а что? Исторически мы отброшены к временам Ивана Грозного и, спасибо президенту и Си, теряем Сибирь по Урал. Т.е. падаем к временам Ивана Третьего. На этом фоне споры времен Елисавет Петровны - явный прогресс.

Звучат и вопросы, насколько совместимы такие взгляды с работой на государственных должностях - или, может, теперь, особенно на фоне недавней реформы Совета по правам человека, только такие взгляды с ней и совместимы?

Александр Фельдман

Извините, но член Общественной палаты из вас так себе...

Илья Хандриков

Что же за палата такая - общественная? Не палата ли №6?

Евгений Крестников

- Приемная общественной палаты, здравствуйте.

- Здравствуйте, я хочу стать членом общественной палаты, что для этого нужно сделать?

- Вы идиот?

- А это обязательное условие?

Андрей Десницкий

Власть специально окружает себя такими людьми, чтобы на их фоне выглядеть прилично.

Анастасия Кириленко

Воцерковленный рейдер. Все завидуют его ценностям, особенно на Западе.

Занимательная конспирология

Быстрый результат отрицательной селекции Валерия Фадеева на посту главы ОП. Скоро СПЧ станет источником такого креатива.

Другие напоминают, что подобные идеи Павел Пожигайло высказывает уже давно. В предыдущие годы он предлагал не учить детей иностранным языкам, чтобы они не уезжали из страны, боролся с фильмом "Смерть Сталина", критиковал фильм "Матильда", призывал ограничить в России выступления иностранных цирков и "поставить под особый контроль" изучение в школе некоторых классиков русской литературы, в том числе Островского, Тургенева, Белинского и особенно Салтыкова-Щедрина.

В Сети можно найти многочисленные подборки колоритных цитат из выступлений Пожигайло. Некоторые из них приводила еще два года назад ​Алена Солнцева:

Взгляды у него "почвенные", то есть он уверен, что земля стоит на трех китах и они цветов российского флага, а патриоты -- это те, кто не знает английского языка, который бы он вообще "запретил лет на 40".

Из Европы к нам идет понятно что:

"нужно серьезно относиться к своей жизни и серьезно наблюдать за тем, что происходит в Европе. Потому, что это витрина той катастрофы, которая может случиться и с нами, если мы слепо будем идти вот по этому западному пути".

Однажды с взрослым уже Пожигайло случилось важное: "в 34 года (это в 2000 году, если мне не изменяет умение считать) я стал исповедоваться и причащаться. И, конечно, я поменял свою жизнь, круг друзей, я отказался от многих вещей, присущих современному миру, - 12 лет я не играю в карты, не хожу в казино. У меня пятеро детей (теперь уже шестеро)".

Сборники цитат Пожигайло гуляют по интернету, но можно и просто читать его выступления.

О школьной программе:

"если мы будем повторять ошибки XIX века, то все закончится потрясениями. В учебнике Коровина, например, есть тезис - народ имеет право на восстание, вот куда это годится?!"

О барьерах:

«У нас и так народу немного, демография неважная. Поэтому у меня есть категоричная уверенность, что какой-то период вообще не надо учить иностранным языкам, чтобы люди не уезжали из страны".

О женской доле:

"Катерина из «Грозы» — это просто несчастная девушка, которая поддалась страстям, не смогла справиться с ними и покончила жизнь самоубийством. То ли дело — Татьяна Ларина. Она вышла замуж за генерала, она счастлива. С одной стороны, страсть, которая может привести к самоубийству, а с другой — мудрое преодоление страсти»

О геополитике:

"Бывают ситуации в жизни страны, когда надо воевать. Крым та ситуация. Если вдруг возникнет история, связанная с тем, что на нашу страну будет любого рода нападение, я лично возьму в руки оружие и буду защищать Крым.

Лично у меня не возникает такого эмоционального ощущения, например, от Курильских островов. Действительно, мое личное ощущение, что если бы японцы обратились к русским и сказали: вы знаете, сто миллионов населения, острова. Я думаю, что русский народ сжалился бы и отдал два острова"

О Путине:

"Империя зла – это Соединенные Штаты Америки, они развязали войну в Ливии, в Сирии, в Египте, они бомбили Косово, они сегодня являются той державой, которая развязывает войны по своим правилам, имеет ручной ООН. Соответственно, единственная страна, сейчас еще Китай появился, но была единственная Россия, которая заявляла некую свою позицию. Началась эта война с мюнхенской речи Путина, когда он не согласился вставать в стойло".

Ну и в финале хочу напомнить, что этот необразованный, косноязычный, смехотворный человек реально занимает официальные посты в Российской Федерации.

Дмитрий Гудков

Да что вы говорите? Пожигайло из Общественной палаты решил запретить английский язык и театры? Никогда такого не было – и вот опять. Знаете, у нас очень короткая память. Этот Пожигайло повторяет замечательные идеи практически каждый год. И каждый год они вызывают один и тот же эффект – тот самый, который ему и нужен. Бум! Бах! Ох! Ах!

Ну вот, например, 2013 год: «Хоровое пение, утраченное после распада СССР, и есть та скрепа страны, о которой говорил президент».

2014 год: «Запретил бы английский язык на 10 лет, а лучше на 40!»

2017 год: «Глава Общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло предложил «законодательно ограничить деятельность иностранных цирков».

2018 год: «В «Смерти Сталина» оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком».

Можно и еще, но дальше лень искать. То есть память у нас – птичья. Выходит человек на Красную площадь с пустым плакатом – его задерживают. Ох! Ах! Проходит пара лет – снова пустой плакат, снова задержание – ох! Ах!

Или Болотное дело – невероятное преступление власти. Прошло 7 лет – московское дело. «Да что же вы творите, ироды?!» Ровно то же, что и все последние годы.

Не Пожигайло надо бояться, а тех, при ком он цветет. Это они одобряют про английский язык и театры. И уже не смеются над шуткой, а морщат лобики: хорошая идея, почему бы и не попробовать, наконец.

О том, чем могут быть полезны такие радикалы, размышляет ​Андрей Кураев:

Суров наш шариат! <...>

Вот видите, потихоньку сбывается моя мечта про мечтателей. Она состоит в том, чтобы в разных комнатах собрать людей разных религий и дать им всласть помечтать вслух.

Мол, вся государственная власть у вас или на вашей стороне. Что и кому вы разрешите, а что и кому запретите?

А по итогам таких мечтаний и делать вывод - чья утопия опаснее и кому рогов лучше не давать.

Ну не умеют православные тормозить перед чужой свободой - пока не получат жестко локтем поддых. Тогда начинают скулить про гонения.

Другие комментаторы не сомневаются, что в РПЦ инициативу Пожигайло с удовольствием поддержали бы - но вряд ли с пользой для себя.

Станислав Барабаш

Ну дык ведь фактически это признание того, что церковь — это такой же точно театр. Просто конкуренты ему не нравятся. Любой театр свободен в том, чтобы регулярно обновлять репертуар, искать что-то новое, интересное и актуальное. А в церкви приходится каждый день крутить одну и ту же пластинку, которую уже давно все, кому надо, наизусть знают. Обида понятна, но кто ж вам виноват-то?

Евсей Гурвич

Это называется ограничение конкуренции, что, как известно, ведет к деградации.

Тем временем в РПЦ явно есть и деятели, которые считают, что церкви нужно не запрещать театры, а учиться с ними конкурировать в современных условиях: на днях стало известно, что православный телеканал "Спас" запустит реалити-шоу "Остров", которое будет сниматься в мужском монастыре на Селигере.

Максим Сатановский

Дом - 3. Построй свою веру