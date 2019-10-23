Путин и президент ЦАР похвалили расследование убийства журналистов

Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера заявили о намерении найти убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Они также назвали высоким уровень взаимодействия правоохранительных органов своих стран в расследовании. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу кремлёвской пресс-службы Дмитрия Пескова.

Выступая на экономическом форуме Россия-Африка в Сочи президент ЦАР также выразил надежду на продолжение помощи от Москвы в подготовке военных специалистов и поставок вооружений.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были застрелены неизвестными в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о деятельности российских наёмников из "частной военной компании Вагнера" – российского неофициального военного подразделения, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в наземных операциях в Сирии и в войне на востоке Украины. Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Однако независимое расследование центра "Досье" опровергает эту версию. По его данным, погибших сознательно заманили в ловушку в результате хорошо подготовленной спецоперации. Расследователи пришли к выводу, что за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР, и в ней участвовали люди, связанные с руководством "ЧВК Вагнера".

Водитель Бьенвеню Доувокама, контакты которого журналисты получили через корреспондента российского информационного агентства ФАН Кирилла Романовского, работающего на Пригожина, с высокой долей вероятности тоже был в курсе готовящегося преступления. Кроме того, центру "Досье" удалось доказать, что связанные с Евгением Пригожиным люди – и, в частности, советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров – целенаправленно вбросили в СМИ версию об убийстве журналистов в результате банального ограбления.