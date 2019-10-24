Погибшие в трейлере в Великобритании оказались гражданами Китая

Все 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике в пригороде Лондона являлись гражданами Китая. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источники. Подтверждения этой информации со стороны полиции пока нет.

Тела мигрантов, в том числе одного подростка, были обнаружены в трейлере-рефрижераторе, 23 октября. Грузовик нашли на территории индустриального в графстве Эссекс. Водитель фургона 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон был задержан. Его подозревают в убийстве.

Полиция сообщила, что трейлер прибыл в Британию из бельгийского порта Зебрюгге 19 октября. Машина была зарегистрирована в Болгарии на фирму, которая принадлежит гражданке Ирландии. Грузовик покинул территорию Болгарии в 2017 году и с тех пор не появлялся в стране.

Похожий случай произошел в Великобритании 2000 году, когда в грузовике задохнулись 58 мигрантов из Китая.