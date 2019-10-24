Грузия экстрадировала в Россию хакера Ярослава Сумбаева. В России он подозревается в организации убийства следователя по особо важным делам МВД России Евгении Шишкиной, произошедшего в октябре 2018 года. Однако о его процессуальном статусе в этом деле официально не сообщалось.

О передаче Сумбаева сообщает 24 октября агентство "Интерфакс". Сам россиянин называет себя жертвой политического преследования. В письме Би-би-си из тбилисского СИЗО он утверждал, что работал по принуждению на ФСБ, "подрывая экономику США и европейских государств".

Глава министерства юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что адвокаты Сумбаева "обманывали грузинское общество", требуя приостановить процесс экстрадиции до получения ответа ЕСПЧ. На самом деле они получили его ещё в сентябре.

Сумбаев разыскивался в России по делу о взломе компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о мошенничестве с банковскими картами. Дело о билетах расследовала Шишкина.

Она убита возле своего дома в Подмосковье рано утром 10 октября 2018 года. По этому делу арестованы предполагаемый организатор и исполнитель преступления. Один из них на момент ареста был несовершеннолетним, второму – 19 лет.