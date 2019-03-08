Суд в Москве арестовал обвиняемых в убийстве следователя в Подмосковье

Суд в Москве арестовал до 7 мая двух обвиняемых в убийстве следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной, застреленной в в октябре 2018 года в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

19-летний Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний житель Санкт-Петербурга, имя которого не называется, обвиняются в посягательстве на жизнь следователя и незаконном хранении оружия. Заседание суда проходило в закрытом режиме. По версии следствия, Абдулазизов был исполнителем убийства, а подросток был посредником.

Ранее следователи предполагали, что Шишкина могла быть убита из-за её работы. Газета "Коммерсантъ" писала, что она занималась делом о мошенничестве с бонусами "Аэрофлота". Русская служба Би-би-си сообщала, что Шишкина четыре года расследовала дело о мошенничестве с билетами РЖД.

По данным Би-би-си, в организации убийства подозревается гражданин России Ярослав Сумбаев, которого также разыскивают за кибермошенничество. Он отрицает свою причастность к преступлению.

В октябре 2018 года свою версию о преступлении опубликовала "Новая газета". В статье Ирека Муртазина утверждалось, что Шишкина вела расследовании о хищении денег РЖД. Бывший глава РЖД Владимир Якунин и его сын Андрей потребовали опровергнуть текст. Издание сделало это в рамках мирового соглашения.