В Испании начали новое расследование против Михаила Фридмана

В Испании началось расследование по иску против российского бизнесмена Михаила Фридмана и компании Letterone из-за покупки ретейлера Dia. Об этом сообщают испанские СМИ. Власти Испании выясняют причастность Фридмана к падению акций Dia для последующей покупки компании.

На днях Фридман дал показания в суде по делу о банкротстве IT-компании Zed WorldWide. По данным следователей, в 2006 году предприниматель искусственно ухудшил финансовое положение фирмы для приобретения по цене, значительно ниже рыночной – 20 миллионов евро. Для этого миллиардер якобы разработал стратегию, подразумевающую экономическое давление на фирму. Кроме того, прокурор считает, что Фридман использовал "насилие, запугивание или обман", чтобы снизить цену Zed Worldwide.

Сам миллиардер категорически отрицает все обвинения, утверждая, что он не пытался приобрести IT-компанию и не контролировал организации, которые якобы нарушали закон.

Михаил Фридман – совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альф-Групп". По данным Forbes, он входит в число богатейших бизнесменов России и Великобритании.