Более 10 сторонников оппозиционера Алексея Навального в разных городах России сообщили о блокировке и аресте счетов. Наиболее крупная сумма – около 100 миллиардов рублей – была арестована на счёте сотрудницы штаба политика в Екатеринбурге Виктории Райх.

У бывшего сотрудника штаба Навального в Уфе Дениса Королёва "Альфа-Банк" заблокировал около 30 миллиардов рублей – по 9,9 миллиардов рублей на каждом. Также на кредитной карте "Сбербанка" у Королёва арестованы 75,6 миллионов рублей.

Координатор уфимского штаба Лилия Чанышева рассказала "Эху Москвы", что счета арестованы у тех волонтеров, у которых следователи провели обыски 15 октября. В их числе депутат Альберт Гаскаров. Он также сообщил об аресте более 75 миллионов рублей.

Та же сумма – 75,6 миллионов рублей была арестована на счетах бывшей сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге Полины Грейсман. Она проходит свидетелем по делу ФБК об отмывании денег. Грейсман намерена подавать апелляцию в суд, чтобы оспорить блокировку карт.

Ранее сегодня "Медиазона" сообщила, что счета также арестованы у координаторов штабов Навального в регионах: у Резеды Абашевой в Ижевске, Татьяны Глинберг в Ставрополе, у Виолетты Грудиной в Мурманске и Ирины Норман в Екатеринбурге. Счёт сотрудницы штаба в Твери Натальи Малаховой арестован на 99,9 миллионов рублей.

В сентябре полиция провела массовые обыски в штабах Навального в регионах по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили крупную сумму. После чего они якобы положили 75,5 миллиона рублей на несколько счетов через банкоматы и перевели на счета ФБК. Подозреваемых по делу пока нет.

В октябре началась вторая волна обысков. Следователи обыскивали дома людей, напрямую не связанных с деятельностью фонда.

Правозащитники и представители оппозиции считают оба дела политически мотивированными и репрессивными.