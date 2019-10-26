Турция "вычистит террористов", если сочинские соглашения провалятся

Президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил, что его вооружённые силы "вычистят террористов" с пограничнх территорий на северо-востоке Сирии, если курды не отступят с занимаемых позиций к назначенному сроку.

"Если террористы в течение 150 часов не покинут места своей дислокации, то мы установим свой контроль и сами очистим эти позиции". С таким заявлением выступил Эрдоган 26 октября в Стамбуле. Террористами он называет курдскую милицию.

В Турции называют курдские Отряды народной самообороны (YPG) "террористическим" ответвлением Курдской рабочей партии, которая с 1980 года ведёт партизанскую борьбу против правительства Турции.

Соглашение о совместных военных действиях Турции и России на северо-востоке Сирии было подписано президентами Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным вечером 22 октября на встрече в Сочи.